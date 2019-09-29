أخبار مصر | إقامة معارض لتسويق منتجات الشباب الحرفية أسبوعياً بمركز شباب الجزيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقامة معارض لتسويق منتجات الشباب الحرفية أسبوعياً بمركز شباب الجزيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعلن وزارة الشباب والرياضة عن تنظيم معرض دائم لمنتجات الشباب الحرفية واليدوية ممثلة في منتجات "الكروشيه، المفروشات، منتجات النحاس، الزجاج، الإكسسوارات"، وذلك لعرض وتسويق منتجات الشباب الحرفية والمشروعات الصغيرة بأسعار مخفضة وذلك بشكل دائم لمدة يومين من كل أسبوع بمركز شباب الجزيرة.

وتنظم الوزارة معرض للمنتجات يومي الخميس والجمعة المقبلين الموافق 3 و4 أكتوبر 2019، بدءً من الساعة الحادية عشر صباحًا، بمشاركة مجموعة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

يأتي قرار إقامة معارض منتجات الشباب الحرفية واليدوية في إطار سياسة الوزارة نحو تفعيل ومحاولة للوصول لإيجاد حلول مساعدة للشباب على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للحد من مشكلة البطالة في تسويق منتجاتهم من خلال إقامة المعارض بشكل دائم.