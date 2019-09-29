أخبار مصر | وزارة الشباب والرياضة تستعد لإطلاق برنامج "تنمية أبناء الصعيد" في نسخته الثالثة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الشباب والرياضة تستعد لإطلاق برنامج "تنمية أبناء الصعيد" في نسخته الثالثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور hشرف صبحي لإطلاق برنامج تنمية أبناء الصعيد في نسخته الثالثة، والذي تنفذه الوزارة للعام 2019/2020، بعشر محافظات وهم "الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، بالإضافة إلى محافظة البحر الأحمر".

يأتي البرنامج تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة، وإيمانا من وزارة الشباب والرياضة بضرورة تنمية المجتمع والعمل على الإرتقاء بقدرات الشباب في المناطق الجغرافية المختلفة على نطاق الوطن، وخاصة الصعيد الذي يحتاج الى المزيد من التنمية.

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ويهدف البرنامج لتنمية القدرات التنموية لدى الشباب والفتيات من أبناء محافظات الصعيد لإبتكار وتنفيذ مبادرات مجتمعية، والإهتمام بالمناطق الحدودية بمنطقة محافظات الصعيد تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030، بالإضافة إلى إعداد كوادر شبابية تسعى لتنفيذ المبادرات المجتمعية التي تخدم وتنمي مجتمع الصعيد.

يسهم البرنامج في دمج الشباب المتفوق من السنوات السابقة في برنامج إعداد المدربين الذي تنفذه الوزارة وتؤهلهم ليكونوا مدربين معتمدين بالوزارة لتنفيذ كافة الأنشطة والبرامج التي تقدمها الوزارة، حيث تم الاستعانة بمجموعة منهم للعمل في البرامج للعام 20192020 كمنسقين وهو ما يعتبر نجاحًا للبرنامج.

يذكر أن البرنامج يتم تنفيذه في نسخته الثالثة حيث تم تنفيذه على مدار عاميين متتالين، مستهدفًا 70000 مستفيد، وينتج عن البرنامج كل عام 24 مبادرة مجتمعية يتم تنفيذها على أرض الواقع بجهود ذاتية من الشباب ويتم اختيار أفضل 8 مبادرات.