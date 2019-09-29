شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 27 ألف طالب وطالبة بجامعة الزقازيق ضمن «100 مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الفرق الطبية الثابتة العاملة ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية «١٠٠ مليون صحة»، بجامعة الزقازيق، أعمالها اليوم الأحد، لإجراء المسح الطبي لطلبة الفرقة الأولي بالجامعة، وذلك بعد بلوغهم سن ١٨ سنة وإدراج أسمائهم على السيستم الخاص بالمبادرة الرئاسية ضمن المستهدفين .

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم فحص ٢٧٣٦١ طالب جامعي حتي الآن من خلال 6 فرق طبية بكلية التجارة، ومستشفي الطلبة، وكلية الطب البيطري، كما تم تحويل ٣٤ حالة منهم لمستشفي الأحرار التعليمي لإجراء تحليل الحمض النووي (PCR) كفحص تأكيدي بعد الفحص السريع، ويبلغ عدد الطلبة المستهدفين بالمحافظة 34800 طالب، ويستمر العمل بالجامعة حتي 17 أكتوبر المقبل.

جدير بالذكر أن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة، بدأت بمحافظة الشرقية في أول مارس 2019 ولمدة شهرين، ونظراً للإقبال المتزايد وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، باستمرار فحص المواطنين والذي بلغ عددهم 3776480 مواطن للمصريين وغير المصريين، مروراً بفحص طلبة وطالبات الجامعات الجدد المستهدفين.