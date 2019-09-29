شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: الطفلة جنة تعرضت لتعذيب لم يفعله أبولهب في المؤمنين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن قضية الطفلتين «جنة وأماني» اهتزت لهما جميع أركان الدول العربية ودول العالم بشكل عام، مشيراً إلى أنه من رحمة قلب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تكفله بهذه القضية وبتكاليف علاج هذه الفتاة، مشدداً على أن الطفل جنة انتقلت إلى «جنة» الله سبحانه وتعالى، حيث إنها لن تجد هناك الجوع والمذلة والإهانة والتعذيب والحرق، معلقاً: «جنة من الملائكة، هنيئاً لها تعلمها القرآن على يد خليل الله إبراهيم».

وأضاف الجندي، خلال حلقة «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، مساء اليوم الأحد، أن من يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يغفر للطفلة جنة أو أن يتجاوز عن أخطأها فهو مخطأ، لاسيما أنها لم تخطأ ولم تدرك قبل موتها أياً من الأمور التي تفعلها، معلقاً: «الطفلة جنة تعرضت لتعذيب لم يفعله أبولهب في المؤمنين».