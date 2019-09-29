شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يفتتح المدرسة الثانوية الزخرفية العسكرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، الأحد، المدرسة الثانوية الزخرفية العسكرية بمدينة سوهاج.

وقال الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج، في بيان، الأحد، إن الافتتاح جرى بحضور الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، والعقيد هشام محمد على، المستشار العسكري للمحافظة، والعميد عبدالمنعم العلكي، مندوباً عن مديرية أمن سوهاج، وماهر عبدالخالق، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة، لافتا إلى أن الافتتاح يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم، وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بوزارة الدفاع، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المدارس الفنية، حيث نص البروتوكول على تحويل 27 مدرسة فنية على مستوى الجمهورية إلى مدارس عسكرية للعام الدراسي 2019/2020، والاستفادة من الصف الأول بمدارس التعليم الفني باعتبارها فترة تأسيس عسكري للطلاب، بهدف خلق روح الانضباط وتعزيز الولاء والانتماء للوطن.

بدأ الافتتاح بحرس شرف طلاب المدرسة العسكرية، ثم قص شريط الافتتاح، تلاه إجراءات طابور الصباح، من عرض لياقة بدنية، ثم القرآن الكريم، وكلمة مدير المدرسة، ونشرة الأخبار، وكلمة الصباح، ثم تمام السرايا والكتائب، ثم تحية العلم، ثم تفضل محافظ سوهاج، ومرافقوه بافتتاح الفصل التعليمي، ومكتب قائد المدرسة.

محافظ سوهاج يفتتح المدرسة الثانوية الزخرفية العسكرية بمدينة سوهاج

محافظ سوهاج يفتتح المدرسة الثانوية الزخرفية العسكرية بمدينة سوهاج

محافظ سوهاج يفتتح المدرسة الثانوية الزخرفية العسكرية بمدينة سوهاج

محافظ سوهاج يفتتح المدرسة الثانوية الزخرفية العسكرية بمدينة سوهاج

محافظ سوهاج يفتتح المدرسة الثانوية الزخرفية العسكرية بمدينة سوهاج

محافظ سوهاج يفتتح المدرسة الثانوية الزخرفية العسكرية بمدينة سوهاج