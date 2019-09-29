شكرا لقرائتكم خبر عن الهند ترد علي باكستان: إطلاق التهديد بالدمار النووي نوع من سياسة حافة الهاوية وليست حنكة سياسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتبرت مندوبة الهند لدى الأمم المتحدة، كلمة رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، أن الهند تحضر لحمام دم في كشمير، وأنه سيقاتلها حتى الموت، نوع من سياسية حافة الهاوية، وليس من الحنكة السياسية، مضيفة بأن مثل التصريحات تعكس عقلية العصور الوسطى وليس رؤية القرن الحادي والعشرين.

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ووجهت الهند أسئلة، طالبت باكستان بالرد عليها، ومنها هل يمكن لباكستان أن تؤكد حقيقة أنها تضم حتى اليوم 130 شخصاً مصنفين من جانب الأمم المتحدة كإرهابيين و25 كياناً إرهابياً مدرجاً على قوائم الأمم المتحدة؟ وهل تنكر باكستان أن مجموعة العمل المالية قد أنذرتها بشأن انتهاكها لأكثر من 20 معياراً من بين 27 معياراً رئيسياً؟، وهل يمكن أن ينكر رئيس الوزراء خان، هنا في مدينة نيويورك، أنه كان مدافعاً صريحاً عن أسامة بن لادن؟

وتابعت أن توجههم الجديد للدفاع عن حقوق الإنسان يشبه محاولة صيد الماعز الجبلي المهدد بالانقراض.

يذكر أن هناك حالة من التوتر انتابت العلاقة بين البلدين بسبب قرار الهند بإلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير ذات الأغلبية المسلمة والمتنازع عليه بين البلدين، فيما اعتبرته باكستان خرقا لقوانين مجلس الأمن.