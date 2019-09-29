شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة وزير الزراعة لمحافظة دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأحد، يرافقه الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، المعامل الجديدة «البروتين، السموم، الحبوب والعناصر» بفرع المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية.

وتفقد المسؤولان المعامل التي تقوم بإجراء تحليل العينات الأولية المستخدمة في صناعة الأعلاف من الشحنات الواردة للميناء للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير العالمية، وبما يضمن سرعة تحليل تلك العينات في مدة أقصاها ٧٢ ساعة توفيرا للوقت والجهد وكذلك تقليل عدد العينات التي يستوجب تحويلها إلى المركز الرئيسي بمحافظة القاهرة ما يحد من تكدس السفن بالميناء.

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كما تفقدا مبنى معهد بحوث الصحة الحيوانية والذى يعد خط الدفاع الأول في مجال صحة الإنسان وسلامة الغذاء وحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، حيث يقوم المعهد بفحص الأغذية الواردة والمصدرة والمتداولة بالسوق المحلية ذات الأصل الحيواني اللحوم ومنتجاتها والأسماك والدواجن، وكذلك أغذية الحيوانات الأليفة والأعلاف في مدة لا تزيد على ٧٢ ساعة، فضلا عن الدور الذي يقوم به لنشر الوعى الثقافي والصحي للعاملين بالمعامل والمزارع والمنشآت من خلال عقد دورات تدريبية ومؤتمرات علمية للحفاظ على صحة الإنسان والبيئة.

كما قاما بزيارة مفاجئة لمحطة بحوث الإنتاج الحيواني المقامة على مساحة ١٢ فدانا بقرية تفتيش السرو، حيث قاما خلال الزيارة بتفقد القسم الخاص بتربية الدواجن والذى يتضمن ثلاث سلالات مختلفة، كما استمعت المحافظ ووزير الزراعة إلى شرح مفصل من مدير المحطة عن آليات العمل بهذا القسم والمعدات المستخدمة في التفريخ وإقبال المربين بالمحافظة على شراء البيض المنتج بالمحطة، فضلا عن العمل على إنتاج سلالات جديدة للدواجن وكذلك الأرانب، وتفقدا المحلب الآلي بالمحطة للتعرف على طاقة العمل به وكذلك الجزء الخاص بتربية وتسمين العجول والماشية.

وتفقد «أبوستيت» و«ميخائيل» ميناء دمياط، بحضور الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية والدكتور أشرف هاشم رئيس المعمل المركزى للأغذية والأعلاف، حيث تم تقديم عرض مفصل عن أهم المشروعات الجارى تنفيذها بالميناء، وكذلك المشروعات المستقبلية والأنشطة المختلفة التي يقوم بها في مجال الواردات والصادرات، بالإضافة إلى توضيح كافة الميزات التنافسية التي يتمتع بها ميناء دمياط.