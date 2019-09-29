شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كوريا: غاندي بوصلة لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، إن تعليم وتوجيهات المهاتما غاندي، أصبح بوصلة لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية، جاء ذلك خلال كلمته في إطار فعالية للاحتفال بالذكرى السنوية الـ150 لميلاد غاندي، وحضرها حوالي 300 شخص، من بينهم رئيس الوزراء الهندي مودي ورئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج.

ووصف مون غاندي بأنه معلم عظيم يعطي الكوريين حكمة وشجاعة لفتح صفحة جديدة لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف الرئيس الكوري أن هذا العام يصادف الذكرى السنوية الـ150 لميلاد المهاتما غاندي ويتزامن مع الذكرى السنوية الـ100 لحدث حركة الاستقلال 1 مارس أيضا، ونقل موقع «كوريا نت» أن بلاده والهند دولتان عانتا من حكم استعماري وكانتا شريكتين لبعضهما البعض للاستقلال من خلال تبادل الشجاعة والإلهام، مضيفا أن غاندي أرسل في عام 1927 رسالة لتشجيع الشعب الكوري الذي فال فيها «أرغب في تحرير مملكة جوسون من خلال الوسائل غير العنيفة والصحيحة تماما، لافتا إلى أن العلاقة بين البلدين تتطور على أساس مبادئ رخاء مشترك وديمقراطية.