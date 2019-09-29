شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: نسلم 40 ألف وحدة للمواطنين باستثمارات 9 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس مجدى يوسف، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أن جهاز المدينة بالنسبة للإسكان الاجتماعى يعمل حاليًا على تسليم حوالى 40 ألف وحدة إسكان بحجم استثمارات وصلت لـ9 مليارات جنيه، عبارة عن مدينة سكنية متكاملة تخدم حوالى 350 ألف نسمة.

وأضاف مجدى يوسف، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج اليوم عبر فضائية dmc، أن وحدات الإسكان الاجتماعى يستفيد منها المواطن من محدود الدخل، وهى مدعومة من الدولة.

Advertisements

ولفت المهندس مجدى يوسف، إلى أنه يتم تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى كاملة بأعمال المرافق واللاند سكيب، كما يتم توصيل الغاز إلى العمارات السكنية بعد اكتمال الكثافة السكانية فى الوحدات.

وأوضح رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أننا الجهاز بها مشروع آخر يضم حوالى 30 ألف وحدة إسكان اجتماعى فى منطقة غرب المطار، تم طرحهم منذ حوالى 5 أشهر، وصلنا إلى نسبة إنجاز تعدت 30%، حيث سيستفيد منه حوالى 200 ألف نسمة، وذلك فيما يخص مشروعات الإسكان الاجتماعى الجارى تنفيذها فى المدينة.