شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى المغربى يعلن تعرض الملك محمد السادس لالتهاب الرئتين الفيروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الديوان الملكى المغربى، إن الملك محمد السادس، تعرض لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد. وتابع الديوان الملكى-وفقا لوكالة الأنباء المغربية الرسمية-:"لهذا السبب، فقد أوصى الطبيب الخاص للملك بقضائه لفترة راحة طبية لبضعة أيام". Advertisements وكان الملك المغربى، قد قرر السفر إلى فرنسا، من أجل تقديم التعازي أسرة وأقارب الرئيس الراحل جاك شيراك، في إطار خاص، وذلك اعتبارا للعلاقات الوطيدة والعميقة التي جمعت على الدوام العائلتين ولروابط المحبة والتقدير. وسيقوم ولي العهد الأمير الحسن، بتمثيل ملك المغرب فى المراسيم الرسمية لجنازة الرئيس الفرنسي الراحل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الديوان الملكى المغربى يعلن تعرض الملك محمد السادس لالتهاب الرئتين الفيروسى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.