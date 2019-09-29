شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب سواحل تشيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، إن زلزالا قوته 7.2 درجة وقع قبالة ساحل تشيلى اليوم الأحد. وكان مركز الزلزال على بعد 134 كيلومترا غربى تالكا وعلى عمق 6.1 ميل، ولتشيلى تاريخ طويل من التعرض لزلازل مدمرة ومن بينها زلزال وقع فى 2010 وبلغت قوته 8.8 درجة قبالة الساحل الجنوبى الأوسط وأدى إلى موجة مد عملاقة دمرت بلدات ساحلية.

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