شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. تفاصيل حركة النيابة العامة فى نيابات الإسكندرية الكلية والجزئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد النائب العام حركة النيابة فى العام القضائى الجديد والذى يبدأ فى 1 أكتوبر المقبل بكافة نيابات ومحاكم الإسكندرية والتى شملت على حركة تنقلات جديدة، بالإضافة إلى تنفيذ قرارات جديدة منها ضم نيابة سيدى جابر الجزئية إلى نيابة شرق الإسكندرية الكلية وإنشاء نيابة المنتزه الكلية على أن يتبعها نيابات قسم أول وثانى وثالث المنتزه الجزئية وفصل نيابة الرمل الجزئية عن نيابة شرق الكلية وضمها لنيابات المنتزه.

كما تضمن القرار إنشاء نيابة الدخيلة الكلية وتتبعها نيابات الدخيلة وقسم أول وثان العامرية الجزئية وفصل نيابة برج العرب الجزئية عن نيابة غرب الإسكندرية الكلية وضمها لنيابة الدخيلة الكلية.

نيابة استئناف الإسكندرية

أنس أسامة محمد العبد، رئيس نيابة، حسام الدين هانى حسين أبو شليب رئيس نيابة، محمد لبيب محمد دميس رئيس نيابة، خالد محمد محمد ليله رئيس نيابة، محمد يسرى عبدالكريم البراوى رئيس نيابة، بطرس عزت غالى رئيس نيابة، مدحت علوى المنياوى رئيس نيابة، محمد كمال هراس رئيس نيابة.

نيابة الأموال العامة بالإسكندرية

أحمد محمد عبدالسلام رئيس نيابة ، محمود نبيل الكاشف رئيس النيابة، معتز محمود فارس رئيس النيابة، محمد محمود بدوى رئيس النيابة، عمرو جمال باشا رئيس النيابة، محمد شعبان قاسم رئيس النيابة، مرزان محمد يوسف رئيس النيابة، هشام صلاح الدين الجيار وكيل ممتازة .

نيابة شرق الإسكندرية الكلية

خالد أحمد الأحول رئيس النيابة، محمد على محمد رئيس النيابة، محمد صلاح الدين الجندى رئيس النيابة، أحمد طار جاد وكيل ممتازة، محمود محمد سليم، وكيل ممتازة، محمود محمد سليم وكيل ممتازة، خالد فتحى ليمونه وكيل ممتازة، خالد أحمد توفيق وكيل ممتازة، مؤمن محمد عبدالوهاب وكيل ممتازة، محمد حسام الدين شلش وكيل ممتازة، نير محمد على سكيكر وكيل ممتازة، أمر محمد اسامة وكيل نيابة، عادل عصام الدين طلحة وكيل نيابة، محمد صالح عبدالجليل وكيل نيابة.

نيابة العطارين

محى محمد أحمد وكيل ممتازة، أحمد مأمون قمره وكيل ممتازة، محمود محمد شاور وكيل ممتازة، محمد عزمى محمد رمضان وكيل نيابة، باسم محمد زويل وكيل نيابة، أحمد رمضان عبدالرحمن وكيل نيابة، بلال يوسف السباعى معاون نيابة.

نيابة المنشية

أحمد سمير غيث رئيس النيابة، أنور حاتم أبوريه وكيل ممتازة، على أسامة السيد وكيل ممتازة، رامى جمال عبدربه وكيل ممتازة، محمد إبراهيم حتاته وكيل نيابة، أحمد محمد صبرى وكيل نيابة، محمد السيد فهمى معاون نيابة.

نيابة باب شرقى

كريم عبداللطيف رئيس النيابة، محمد ضياء هريدى وكيل ممتازة، محمد حسنى النجار وكيل ممتازة، حسن سليمان البلتاجى وكيل ممتازة، محمد إبراهيم محمد عبدالحميد وكيل ممتازة، محمد خالد محمد عبدالهادى وكيل نيابة، محمد كمال ركابى وكيل نيابة، أحمد عبدالمنعم الشناوى وكيل نيابة، مينا نبيل فوزى معاون نيابة.

سيدى جابر

عبدالعزيز سامى عبدالعزيز رئيس النيابة، أحمد سامى محمد وكيل ممتازة، حسين شريف حسن وكيل ممتازة، حسام عبدالمنعم طه وكيل ممتازة، وسام عفيفى عفيفى وكيل ممتازة، عمرو خالد عبدالحميد وكيل ممتازة، محمد محمد عبدالفتاح وكيل ممتازة، أحمد طارق محمد وكيل ممتازة، معتز بالله محمد وكيل نيابة، أحمد نبيه زهران مساعد نيابة.

نيابة قسم أول الرمل

عمر محمد الركايبى رئيس النيابة، محمد فوزى الخولى وكيل ممتازة، محمد يحيى محمد وكيل ممتازة، كامل محمد محمد وكيل ممتازة، عمرو محمد شوقى وكيل نيابة، منصور على محمد وكيل نيابة، أحمد محمد زغلول وكيل نيابة، أحمد محمد خضر معاون نيابة.

نيابة محرم بك

أحمد ياسر صلاح الدين رئيس النيابة، إسلام محمد عبده وكيل ممتازة، سامح إبراهيم السيد وكيل ممتازة، خالد بركات علاء الدين وكيل ممتازة، فؤاد فتحى بدوى وكيل ممتازة، محمد عبدالحكيم محمد وكيل ممتازة، أحمد إبراهيم العكارى وكيل نيابة، حسام الدين عبدالحميد يونس وكيل نيابة، عبدالعزيز محمد عبدالدايم وكيل نيابة، أحمد فايز حسن معاون نيابة.

دائرة نيابة المنتزه الكلية

نيابة المنتزه الكلية

محمود محمود عوف رئيس النيابة، مصطفى عبدالمنعم حمزة رئيس النيابة، عبدالله عطالله وكيل ممتازة، أحمد كمال محمد سالم وكيل ممتازة، ساهر سمير القبيه وكيل ممتازة، محمد حمزة محمد حمودة وكيل ممتازة، احمد عبدالله الخولى وكيل نيابة، جاسر عبدالعزيز خليقه وكيل نيابة، أشرف مجدى عبدالحليم وكيل نيابة.

نيابة أول المنتزه

حسنى محمود شرف رئيس النيابة، محمد صلاح السنطى وكيل ممتازة، أحمد أحمد سالم وكيل ممتازة، شهاب محمد سليم وكيل ممتازة، محمد سعيد أحمد الشبراوى وكيل ممتازة احمد محمد أشرف الريس وكيل ممتازة، احمد محمد محسن وكيل نيابة، اندرو هانى القمص وكيل نيابة، احمد حسن عبدالرحمن وكيل نيابة، خالد صبحى رحاب مساعد نيابة، مروان صلاح ابو رابح معاون نيابة، محمود على علام معاون نيابة.

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نيابة ثانى المنتزه

مصطفى صلاح الدين عبدالجواد رئيس نيابة، محمود صبرى ايوب وكيل ممتازة، ايمن ممدوح عبدالعزيز وكيل ممتازة، احمد محمد قاسم وكيل ممتازة، أحمد السيد حسانين وكيل نيابة، السيد مرجان محمد وكيل نيابة، محمد حسن يوسف وكيل نيابة، شريف محمد سعيد القاضى وكيل نيابة، أحمد مصطفى داود وكيل نيابة، أحمد عصام محمد معاون نيابة، أحمد عبدالناصر محمد معاون نيابة.

نيابة قسم ثان الرمل

محمد حامد عبدالعال رئيس النيابة، محمد محمد جمال وكيل ممتازة، امير عمر سليمان، وكيل ممتازة، محمد عادل النزهى، وكيل ممتازة، احمد عادل ابراهيم وكيل ممتازة، خالد عبدالسلام اصلان وكيل ممتازة، محمود عبدالمجيد محمود وكيل نيابة، كريم إسماعيل الخبى وكيل نيابة، محمد اسامة شعت، وكيل نيابة، محمد رشدى محمد مساعد نيابة، محمد حمدان ابو شاهين مساعد نيابة.

دائرة نيابة غرب الكلية

غرب الإسكندرية الكلية

عمر عبدالمجيد سليم رئيس النيابة، محمد أحمد أحمد رئيس النيابة، محمد خليل حسن رئيس النيابة، أحمد يحيى عارف رئيس النيابة، عمر أحمد رمضان وكيل ممتازة، أحمد مدحت عبدالحميد وكيل ممتازة، إسلام نبيل عبدالسلام وكيل ممتازة، أحمد محمد ابوسته وكيل نيابة، باسم ايهاب حسن وكيل نيابة.

نيابة الجمرك

محمد أنور عبدالمجيد محمد محمود وكيل ممتازة، أحمد سيد عرفات حسان العسيلى وكيل ممتازة، عمر ناجى حسن محمود الحايس معاون نيابة، أسلام بكر خضيرى بكر معاون نيابة

نيابة الشئون المالية بالإسكندرية

حازم طاهر ممدوح وكيل ممتازة، أحمد طارق السياعى وكيل ممتازة

نيابة الطفل بالإسكندرية

حمزة على زناتى وكيل ممتازة

محمد إسماعيل عبدالنبى وكيل نيابة

دائرة نيابة الدخلية الكلية

نيابة الدخيلة الكلية

علاء فرج عبدالحميد رئيس النيابة، محمد محمد السلخى وكيل ممتازة، محمد ممدوح غانم وكيل نيابة، حسن لبيب حسن وكيل نيابة، علام أحمد هلام وكيل نيابة، محمد محمد الشاذلى وكيل نيابة، ايمن إسماعيل عنانى وكيل نيابة، أحمد محمد عبداللطيف وكيل نيابة

نيابة الدخيلة الجزئية

مصطفى عبدالحميد مصطفى المنشاوى رئيس نيابة، إبراهيم درى إبراهيم النحاس وكيل ممتازة، خالد أنور عبدالمجيد محمد محمود وكيل نيابة، محمد محمد قاسم محمد رشاد وكيل نيابة، مروان ياسر محمد رفعت وكيل نيابة، محمد عبدالهادى محمد البدوى وكيل نيابة، محمود عبدالعظيم محمد أحمد وكيل نيابة، بلال حمادة على وكيل نيابة، أحمد وحيد الدين السيد وكيل نيابة، محمود محمد محمد حافظ مساعد نيابة، مروان محمد قطب معاون نيابة، محمد على هندى معاون نيابة.

نيابة برج العرب

حسن مجدى أباظة رئيس النيابة، أحمد محمد صالح وكيل ممتازة، محمد فرج عبدالغنى وكيل ممتازة، حنا بسطا حنا وكيل نيابة، محمود محمود الدقماق مساعد نيابة، خالد أحمد الجرف معاون نيابة.

نيابة قسم اول العامرية

محمود عبدالعزيز زغلول رئيس النيابة، رامز جمال فخرى وكيل ممتازة، أحمد محمد شاهر وكيل ممتازة، محمود مجدى البندارى وكيل نيابة، اياس أحمد فتحى وكيل نيابة، أحمد حسن الخطيب وكيل نيابة، يحى فتحى عبدالمحسن مساعد نيابة، اسلام جمال طوسون معاون نيابة.

نيابة قسم ثانى العامرية

أحمد محمود خميس وكيل ممتازة، أحمد مصطفى عمار وكيل نيابة، أحمد مجدى ابوعيشة وكيل نيابة، محمد عصام قصعه وكيل نيابة، محمد عصام فؤاد وكيل نيابة، محمد عبده البحراوى وكل نيابة، محمد سامى البستاوى معاون نيابة.

نيابة ميناء الإسكندرية

طارق نبيل رئيس النيابة، محمد عبدالمجيد وكيل ممتازة، محمود رجب وكيل ممتازة، عمر خالد وكيل ممتازة.

نيابة مرور الإسكندرية

عماد عاطف رئيس النيابة، بلال خميس وكيل ممتازة، عبدالرحمن محمود وكيل نيابة، محمود فيصل وكيل نيابة، رامى العبيسى وكيل نيابة، محمود محمد الشرقاوى وكيل نيابة.