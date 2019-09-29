شكرا لقرائتكم خبر عن قضاء فرنسا يوسع التحقيق ضد حفيد حسن البنا ويضم قضايا تحرش بين 2015 و2016 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة لو جورنال دو ديمونش، اليوم الأحد، إن التحقيقات فى فرنسا ضد طارق رمضان حفيد مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، شملت وقائع أخرى حدثت فى باريس عامى 2015 و2016، ولم يتم الإبلاغ عنهم رسميا.

ويخضع رمضان للتحقيق منذ فبراير 2018 لاغتصاب امرأتين فى فرنسا عامى 2009 و2012.

وقال مصدر قضائى، إن النيابة العامة فى باريس أصدرت "لائحة اتهام كاملة" توسع مهمة قاضى التحقيق فى قضية رمضان "لتشمل ضحيتين جديدتين محتملتين".

وأفاد مصدر قريب من الملف، أن ذلك يتعلق بشهادات جمعها عناصر من الشرطة الجنائية لدى امرأتين ورد اسميهما فى حواسيب رمضان.

وأكدت الامرأتان اللتان لم ترفعا شكوى أن رمضان زج بهما فى علاقة جنسية وحشية واحدة فى نوفمبر ديسمبر 2015 والأخرى فى مارس 2016.

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وسيتم الاستماع إلى أقوال امرأة فى سويسرا الأسابيع المقبلة فى باريس، وكانت قد اتهمت رمضان باغتصابها.

وقالت إحداهما فى شهادتها التى اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية: "طلبت منه أن يكون أقل فظاظة وكان يجيب أنت المذنبة تستحقين هذه المعاملة وعلى أن أطيعه وهذا ما فعلت".

وتوسع التحقيق حول شبهات الاغتصاب هذه الجديدة يأتى فى حين أطلق رمضان منتصف الشهر الحالى حملة اعلامية مضادة مع نشر كتاب ينفى فيه بأن "تأثيره كان كبيرا" على شريكاته فى الحياة الجنسية.

وقالت الثانية: "الأمر يذهب أبعد من اغتصاب جسدى كان الاغتصاب نفسيا". وأضافت "كان نفوذه على كبيرا لدرجة انى كنت أفعل كل ما يطلبه منى لكننى كنت راضية عن هذه العلاقة".

وفى منتصف نوفمبر، أطلق سراح رمضان لكنه وضع تحت الرقابة القضائية، بعد تسعة أشهر من التوقيف رهن التحقيق.