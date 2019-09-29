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شكرا لقرائتكم خبر عن "الموقع الرسمى " :وقف رحلات قطار الحرمين حرصا على سلامة المسافرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن موقع قطار الحرمين السريع إيقاف رحلات القطار بين مكة والمدنية ، حتى إشعار آخر، وبحسب ما ذكر حساب القطار على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جاء فيها: "حرصاً على سلامة المسافرين سيتم إيقاف رحلات قطار الحرمين السريع حتى إشعار آخر.
وكان حريق اندلع في محطة قطار الحرمين بالسليمانية بجدة، وأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة أنه تم نقل 5 مصابين للمستشفى ، وتوجه الى موقع الحادث 26 فرقة إطفاء بالإضافة إلى طائرتين من طيران الأمن.
ودعا مرور جدة المواطنين والمقيمين لاستخدام الطرق البديلة لـطريق الحرمين، وحدد الطرق البديلة ومنها: طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، فلسطين، الملك عبدالله، الجامعة، الملك عبدالعزيز (شمال - جنوب)، وأهاب بالجميع الابتعاد عن موقع الحريق.
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