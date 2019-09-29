شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. صالة جمنازيوم داخل مدرسة فى كفر الشيخ للإعداد البدنى للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن أهم ما يجذب الطلاب للمدارس ممارسة الأنشطة المختلفة، رياضية منها أو ثقافية أو فنية، مؤكدة أنها تتمنى أن يتوفر فى كل مدرسة صالة للجمنازيوم مثلما توجد بمدرسة الشهيد إبراهيم حمدى، والتى تضم كافة الأجهزة الرياضية التى توجد فى أى جمانزيم خاص.

وأضافت كشك، يمارس الطلاب فيها الرياضية لتقوية أجسامهم، ولتكوين جيل رياضى ينافس على البطولات المحلية والدولية والعالمية، مؤكدة أن ما أعجبها فكرة إقامة خلية نحل لإنتاج العسل بمدرسة الشهيد حمدى إبراهيم الإعدادية للبنين فى الحديقة المنفصلة عن المدرسة، بالإضافة إلى زيادة الرقعة الخضراء، وزراعة الاشجار بحديقة المدرسة، مطالبة كافة المدارس بتفعيل المشاركة المجتمعية لإنشاء وسائل لجذب الطلاب، مقدمه الشكر لمدير مدرسة الشهيد حمدى، موسى حجازى.

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن هناك اتجاها جديدا تنتهجه بالمدارس بإقامة معارض للبرجميات وأول معرض للبرمجيات ستشهدة مدرسة الشهيد هشام بركات الثانوية للبنات بمحافظة كفر الشيخ.

على جانب أخر عقدت الدكتورة بثينة كشك، لقاءً جماهيريًا، واستقبلت 30 من المواطنين، وشهد اللقاء تقديم انتصار ماهر فرج الزغبى معلم أول لغة انجليزية بإدارة بلطيم التعليمية، رسالة شكر لوكيل الوزارة، لنقلها لمدرسة بقريتها الشيخ مبارك ضمن شعارها التى رفعته السيدة وكيل الوزارة هذا العام " تقليل الاغتراب "، ومراعاة الظروف الإنسانية، والاجتماعية.

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