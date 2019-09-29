بلطجية أردوغان يعتدون بالضرب على مسئول بحزب الشعب الجمهورى المعارض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صحيفة ينى تشاغ التركية فيديو لواقعة اعتداء على مستشار حزب الشعب الجمهورى المعارض مجاهد افجي. وبحسب الصحيفة اتهم افجى قيادات حزب الحركة القومية، المتحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا بتدبير واقعة الاعتداء عليه. جدير بالذكر أن حزب الحركة القومية التركى، شكل تحالفا مع حزب العدالة والتنمية الحاكم خلال الانتخابات البلدية الماضية ضمن ائتلاف مشترك وفشلا فى السيطرة على اكبر مدن تركيا اسطنبول. Advertisements ويشن النظام التركى حملات تضيق على معارضيه، يتخللها وقائع اعتداءات على منتقدى النظام ومسئولى الأحزاب المعارضة ىف الداخل فضلا عن ملاحقتهم فى الخارج



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