شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار أسامة علام يطالب بسرعة الفصل فى القضايا بعمومية محكمة شمال القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت منذ قليل، الجمعية العمومية لمحكمة شمال القاهرة بالعباسية بعد اكتمال النصاب القانونى للقضاة والمستشارين، لتوزيع العمل عن العام القضائى الجديد 2020، حيث طالب المستشار أسامة علام رئيس المحكمة، القضاء بسرعة الفصل فى القضايا العالقة، تنفيذا لمبدأ العدالة الناجزة.
كان المستشار أسامة علام، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة الابتدائية، دعا أعضاء المحكمة لعقد عموميتها، لتوزيع العمل عن العام القضائى الجديد، وذلك بعد انتهاء مجلس القضاء الأعلى من الحركة القضائية كاملة بأجزائها الثلاثة وتوزيع القضاة وأعضاء النيابة العامة على المحاكم والنيابات.
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