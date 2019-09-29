شكرا لقرائتكم خبر عن السفير اليونانى الجديد يزور مركز ترميم الآثار بالمتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مسئولو مركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير، اليوم الأحد، سفير دولة اليونان الجديد بالقاهرة نيكولاس جاريليدس وقرينته والبروفيسور كريستوس زيريفوس عضو أكاديمية أثينا.

وقام الطيب عباس مدير عام المتحف للشئون الأثرية، باصطحاب السفير اليوناني في جولة حول معامل الترميم المختلفة بالمركز وخاصة مركز ترميم الأخشاب الذي يتم فيه ترميم التابوت المذهب الخارجي للملك الشاب توت عنخ أمون.

Advertisements

وقال الدكتور الطيب عباس - في تصريح اليوم - إن سفير اليونان كان حريصا على زيارة المتحف فور توليه مهام منصبه لمشاهدة هذا الصرح العظيم الذي تبنيه مصر للعالم.. مضيفا أن السفير اليوناني والوفد المرافق له، أعربوا عن انبهارهم بمعامل الترميم وبالأسلوب العلمي الذي يتبعه المرممون المصريون في ترميم المقتنيات الأثرية.