"العدل" تواصل تدريب المأذونين على على نظام "التابلت " بدلا من الدفتر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة العدل تدريب المأذونين على مستوى الجمهورية، على نظام التابلت الجديد تمهيدا لتعميم فكرة المأذون الالكترونى بعد نجاحها فى محافظة بورسعيد.

وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن وزارة العدل تواصل إعداد المأذونين البالغ عددهم نحو 3500 مأذون وتدريبهم على نظام الزواج والطلاق المميكن ضمن خطة الدولة فى التحول الرقمى ، بدلا من استخدام الوثائق والدفاتر الورقية . Advertisements

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