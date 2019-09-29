السيسي يوجه بتنمية مهارات الأئمة وتحسين أوضاعهم المالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد.

وأوضح "راضي" في بيان اليوم، أن الرئيس السيسي وجه بتنمية مهارات الأئمة وتحسين الأوضاع المالية والمعيشية لهم، من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الذاتية لوزارة الأوقاف.

كما وجه السيسي بمواصلة تنفيذ استراتيجية التصدي للفكر المتطرف وترسيخ الفهم الصحيح لجوهر الإسلام ومقاصده العليا وروحه السمحة.​