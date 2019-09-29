"خففوا المراوح والتكييف".. الأرصاد توجه نصائح لمواجهة طقس الأيام القادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الأيام المقبلة معتدل على جميع الأنحاء خلال الأيام الجارية.

وقال "عبدالعال" لمصراوي، إن درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة تتراوح ما بين 30 إلى 32 درجة مئوية، موضحا أن الحالة الجوية مستقرة ولا تشهد أي تغييرات.

ولفت إلى رئيس هيئة الأرصاد إلى أن هناك موجة صقيع بسيطة في أوقات متأخرة من الليل والصباح الباكر، لا تستدعي ارتداء الملابس الثقيلة.

ونصح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بتقليل استخدام المراوح والتكييفات خلال الفترة المقبلة.​