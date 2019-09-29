ضبط آثار وسلاح ومخدرات..ماذا قدمت الداخلية خلال 7 أيام؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام، وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملاتها الأمنية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي بكافة المحافظات

وأسفرت جهود الحملات التي جرت على مدار الأسبوع الماضي، عن كشف غموض 38 جريمة قتل، متورط فيها 64 متهما، ونفذت 429 ألف حكم قضائي، وحررت 391 مخالفة تجاوز سرعة، واستعادت ملياري جنيه في قضايا الضرائب، تم تحرير محاضر.

واستهدفت الحملات البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة، والسحر والجمال ضُبط خلالها 83 متهما بحوزتهم 7 قطع سلاح ناري، وتم تحرير 10 قضايا مخدرات وتنفيذ 3892 حكما قضائيا متنوعا، و1446 قضية متنوعة أخرى.

وأثمرت جهود رجال الأمن العام عن ضبط 713 قطعة سلاح ناري، و440 فردا محلي الصنع و2942 طلقة مختلفة الأعيرة و1624 قطعة سلاح أبيض، و2 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، ونفذت 429 ألفا و465 حكما قضائيا، وضبطت الحملات كذلك 12 تشكيلاً عصابياً ضموا 41 متهماً، ارتكبوا 49 حادث سرقة متنوع، و200 قضية أحداث، و13 ألفا 761 قضية مرافق و8 سيارات مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 38 حادث قتل عمد، وسرقة بالإكراه، وحريق عمد، وانتحال صفة، تم ضبط مرتكبيها بإجمالي 64 متهماً.

ونجح رجال المرور خلال الحملات عن تحرير 266 ألفا 156 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 391 ألف و143 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و435 قيادة تحت تأثير مخدر، و7538 موقفا عشوائيا، و539 طمسا وبدون لوحات معدنية.

وضُبط في مجال القضايا التموينية 6852 قضية تموينية، وضبطت الحملات كذلك 71 ألفا 694 قضية سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 47 مليونا و266 ألفا و913 جنيها.

كما ضُبط 1219 قضية في مجال الضرائب والرسوم أبرزها 120حالة ضرائب عامة، كشف 36 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة.

Advertisements

وضُبط في مجال الجمارك 100 قضية، منها 375 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، و153حالة تحر مدين ولجان فحص، وتنفيذ 427 حكم قضائي، بلغ حجم التعاملات مليار 207 مليون و388 ألف و16 جنيه، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

كما تم ضبط 15 قضية متنوعة في مجال جرائم الأموال العامة "الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي-الاختلاس والإضرار بالمال العام-غسل أموال– كسب غير مشروع، بقيمة 299 مليون و786 ألف و874 جنيها، و213 ألفا و40 من العملات الأجنبية المختلفة.

كما ضبطت 967 قضية متنوعة أبرزها جرائم سرقات عامة وحيازة أسلحة نارية وذخائر، وسلاح أبيض وأموال عامة وتسول وحيازة مواد مخدرة واتصالات وبريد وباعة جائلين وقضايا متنوعة، بالإضافة إلى ضبط 3 تشكيلات عصابية ضموا 6 متهمين ارتكبوا 4 وقائع "نشل، اختلاس".

كما تم ضبط 150 قضية في مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، و911 قضية في مجال حماية الثروة السمكية و1244 قضية في مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و888 قضية في مجال حماية منافع الري والصرف "التعدي بالردم"، و261 قضية في مجال حماية الأراضي والثروة الزراعية، و50 قضية في مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين 116 لنشًا وباخرة سياحية.

كما ضبطت 1103 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1192 متهما، و31 قضية تهريب، و140قضية متنوعة مخالفات مرورية، ودخول الدائرة الجمركية، حيازة أسلحة نارية وذخائر، و2831 قضية ومخالفة في مجالات الحفر والتنقيب عن الآثار، والتعدي على أرض آثار، وحيازة قطع أثرية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.