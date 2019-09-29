أخبار مصر | "الصيادلة" تفتح باب الاشتراك في مشروع علاج اتحاد المهن الطبية.. تعرف على كيفية الدفع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصيادلة" تفتح باب الاشتراك في مشروع علاج اتحاد المهن الطبية.. تعرف على كيفية الدفع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، فتح باب الاشتراك والتجديد بمشروع العلاج بدء من الأول من أكتوبر المقبل وحتى نهاية ديسمبر لعام 2019، على أن تكون الاستفادة من العام المقبل 2020 وذلك بمقر جاردن سيتى وجميع مقرات الاتحاد بالمحافظات والنقابات الفرعية.

كما قرر زيادة الحد الأقصي للإنفاق من 25.000 جنية ليصل 40.000 جنيه بزيادة قدرها 60% عن العام الماضي.