أخبار مصر | إشادة وتقدير من "الإيكاو" بإنجازات قطاع الطيران المدني المصري (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إشادة وتقدير من "الإيكاو" بإنجازات قطاع الطيران المدني المصري (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى بالدكتور برنارد اليو رئيس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) والدكتورة فانج ليو أمين عام المنظمة حيث قدما رئيس المنظمة والأمين العام، لتهنئة وزير الطيران على فوز مصر بعضوية مجلس منظمة الطيران المدنى الدولى (الإيكاو) وحصولها علي المركز الأول عربيًا وإفريقيا فى انتخابات المجلس وهو ما يعكس مدى ثقة وتقدير منظمة (الإيكاو) لدور مصر وجهودها فى دعم قضايا صناعة النقل الجوى إقليميًا ودوليًا، كما يأتى هذا تعزيزًا لدورها المحورى الذى تقوم به للنهوض بتلك الصناعة والتى تعد إحدى ركائز الاقتصاد العالمى.

وخلال اللقاء أشادا رئيس المنظمة والأمين العام بما شهده قطاع الطيران المدنى المصرى من طفرة كبيرة والتى شملت التطوير بجميع المطارات المصرية، وكذا تحديث منظومة الملاحة الجوية، والمسارات الجوية بالإضافة إلى خطة تحديث أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران، فضلًا عن جهود وزارة الطيران المدنى المصرى فى دعم قضايا أمن وسلامة الطيران المدنى بامتثالها لكافة قواعد وتوصيات وتشريعات المنظمة الى جانب تبنيها لكافة المبادرات الصادرة عن الايكاو وتدعيم كافة الوسائل الفنية من أجل تحقيق أهداف استراتيجية سلامة وأمن الطيران الدولي والنمو المستدام للنقل الجوي.