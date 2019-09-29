أخبار مصر | غضب برلماني تحت القبة.. ما القرارات التي اتخذها مجلس النواب عقب وفاة الطفلة جنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غضب برلماني تحت القبة.. ما القرارات التي اتخذها مجلس النواب عقب وفاة الطفلة جنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طفله لم تبلغ من العمر ٥ سنوات راحت ضحية الإهمال وعدم الشعور بالمسؤولية التي فرضت على الأهل، إلا أن أسرة والدتها تجردت من كل معاني الرحمة والإنسانية، وقاموا بحرقها في مناطق حساسة نتيجة تبولها لا إراديا، بالإضافة إلى أنها تعرضت للتعذيب من قبل جدتها وجدها من الأم، والاغتصاب من خالها، كما ذكر والدها الذي تقدم ببلاغ إلى الشرطة.

وبدوره تحرك عدد من أعضاء مجلس النواب للمطالبة بتطبيق أقصى عقوبة على كل من ساهم في تعذيب الطفلة، كما طالب البعض الآخر بتعديل قانون الأحوال الشخصية.

من جانبه، أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه سيتقدم بأول مشروع قانون يتعلق بادخال تعديلات مهمة وجوهرية على قانوني الحضانة والطفل والأحوال الشخصية لمجلس النواب في أول جلسة يعقدها البرلمان بعد غدٍ الثلاثاء في دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب.

جاء ذلك الإعلان عقب واقعة مقتل الطفلة جنة على يد جدتها بعد التعذيب الذى تعرضت له لدى جدتها للأم بقرية "بساط كريم الدين" بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، نتيجة إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم، وبها آثار حروق بمنطقة الحوض حول الأعضاء التناسلية الخارجية، وتورم بالطرف السفلي الأيسر.

وأدان النائب علاء عابد في تصريحات للمحررين البرلمانيين هذه الواقعة التى هزت وجدان الرأى العام، مشيرا إلى أن التعديلات تتضمن إلغاء لفظ "حق التأديب الشرعى" الواردة في الفقرة 7 مكرر أ من قانون الطفل رقم 12 لعام 1996 باعتبارها بابا خلفيا لممارسة العنف إضافة إلى إقرار مواد تشريعية واضحة وحاسمة للحفاظ على حقوق الأطفال اليتامى وأبناء الأسر المطلقة وتوقيع عقوبات رادعة ضد كل من تسول له نفسه تعذيب الأطفال بأى صورة وأى مبررات لمنع تعذيب الأطفال لأى سبب من الأسباب.

وقال "عابد" إننى سأتقدم بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس النواب، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، حول هذه الواقعة الكارثية لإحالته إلى لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ليكون أول ملف تناقشه اللجنة وتوجيه الدعوة للمجالس القومية للأمومة والطفولة والمرأة وحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية لدراسة هذا الملف من مختلف جوانبه حتى لا تتكرر مثل هذه الوقائع الخطيرةن مشيرا إلى أنه كمحامٍ سوف يتابع أحداث هذه الواقعة للقصاص للطفلة جنة.

- المطالبة بتطبيق أقصى عقوبة على مرتكبي جريمة الطفلة جنة

من جانبه، تقدم النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية والتضامن والأوقاف، بشأن واقعة وفاة الطفلة "جنة" ضحية التعذيب بمحافظة الدقهلية.

وقال "البلتاجي"، إن الطفلة لم تستمع بالحياة غير في بطن أمها، ومنذ ولادتها وهي تعاني أشد المعاناة، متسائلا: ماذا فعلت هذه الطفلة لكي تعاني كل هذه المعاناة؟، وشدد على ضرورة توقيع أقصى العقوبة على مرتكبي هذه الجريمة، مُطالبًا بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الأطفال لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.

وطالب النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، بأهمية العمل على مواجهة هذه الأفعال من خلال التوعية الدينية والتثقيف الأسري.

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- المطالبة بتعديل قانون الأحوال الشخصية

طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بتعديل قانون الاحوال الشخصية الحالى خاصة المادة التى تنظم عملية الحضانة للأولاد بعد انفصال الاب عن زوجته.

وأبدى "عامر" عن استيائه الشديد من التصرف الغير آدمى بالمرة من قبل جدة الطفلة جنى بنت محافظة الدقهليةوالتى توفيت فى إحدى مستشفيات محافظة الدقهلية نتيجة تعذيب جدتها لها.

وتساءل المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أين الرحمة من قلب جدة الطفلة التى عذبتها حتى الموت خاصة وانها كانت ابنة لأب وأم كفيفين تم الانفصال بينهما وتزوجت الأم من شخص آخر، وطبقا لقانون الأحوال الشخصية انتقلت الحضانة للجدة من الأم، مضيفا أن الجدة عذبت الطفلة بشكل غير آدمي حتي توفت، وشدد على ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي، متسائلا: "لحد امتي هنسيب أطفالنا ضحية لهذا القانون والذي يذهب ضحيته الأطفال مثلما حدث مع الطفلة جنى".

وناشد المجلس القومي للطفولة والأمومة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الإجتماعي، بعدم نشر أو تداول صورة الطفلة "جنة" أو شقيقتها وذلك حفاظًا على خصوصية الطفلتين وحقهما الذى كفله القانون لهما.

ونوّه المجلس أن نشر صور الطفلتين يُعد مخالفا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بنص المادة (116) مكررًا (ب) والتي تنص على " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أي معلومات أو بيانات، أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون.

وكشف التقرير المبدئي للطب الشرعي أن سبب وفاة الطفلة جنة حروق نارية في الجسم أدت إلى حدوث صدمة تسممية بالدم، وهبوط حاد في الدورة الدموية، والتنفسية مما أدى إلى الوفاة.

واستدعت نيابة شربين، الأم وأشقاءها، ويجرى الآن استكمال التحقيقات، بعد توقيع كشف طبي على شقيقة الطفلة المُتوفاة أماني والبالغة من العمر ٦ سنوات، التي تبين وجود آثار تعذيب أيضًا بجسدها.

وكانت الطفلة جنة محمد سمير عاطف والبالغة من العمر ٥ سنوات، دخلت مستشفى شربين العام وبمناظرتها تبين وجود إصابات متعددة بالجسم وحروق قديمة وحديثة، وتم إبلاغ الشرطة ونقلت لمستشفى المنصورة الدولي، وباستجواب جدها لوالدها اتهم جدتها لوالدتها بتعذيبها وحرقها بدعوى تبولها اللاإرادي، تم صدور قرار مساء الأربعاء الماضي بحبس الجدة ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من العميد سامى الحديدي، مأمور مركز شربين بلاغ من مستشفى شربين المركزى بوصول الطفلة جنة محمد سمير حافظ، 4 سنوات، ومقيمة طرف أسرتها بقرية بساط كريم الدين، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وبها آثار حروق بمنطقة الحوض حول الأعضاء التناسلية الخارجية، وتورم بالطرف السفلى الأيسر، وجري تحويلها إلى مستشفى المنصورة العام الجديد الدولى لاستكمال العلاج وسؤال جد الطفلة لوالدها ويدعى س. ح 55 سنة، اتهم جدة الطفلة لوالدتها وتدعى صفاء ع. ع 41 سنة ربة منزل، بالتعدى عليها بالضرب، وتسخين آلة حادة، وكى الطفلة بعد تبولها لاإراديا وبضبط الجدة وبسؤالها فى محضر الشرطة أنكرت الاتهام الموجه إليها.