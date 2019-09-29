أخبار مصر | الأزهر يطلق حملة توعوية لنبذ مظاهر العنف والقسوة في التعامل مع الأطفال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر يطلق حملة توعوية لنبذ مظاهر العنف والقسوة في التعامل مع الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إطلاق حملة توعوية بعنوان "إنها رحمة"، على مواقع التواصل الاجتماعي، بداية من غد الاثنين.

يأتي ذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على ترسيخ القيم الإنسانية بين أبناء الوطن، ونبذًا لمظاهر العنف والقسوة في التعامل مع الطفل.

ويمكن متابعة الحملة على المنصات الإلكترونية لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، كما يمكن التواصل المباشر مع المركز على هاتف رقم: 19906 في مواقيت العمل الرسمية.

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