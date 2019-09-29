أخبار مصر | الأزهر يطلق حملة توعوية لنبذ مظاهر العنف والقسوة في التعامل مع الأطفال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر يطلق حملة توعوية لنبذ مظاهر العنف والقسوة في التعامل مع الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إطلاق حملة توعوية بعنوان "إنها رحمة"، على مواقع التواصل الاجتماعي، بداية من غد الاثنين.
يأتي ذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على ترسيخ القيم الإنسانية بين أبناء الوطن، ونبذًا لمظاهر العنف والقسوة في التعامل مع الطفل.
ويمكن متابعة الحملة على المنصات الإلكترونية لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، كما يمكن التواصل المباشر مع المركز على هاتف رقم: 19906 في مواقيت العمل الرسمية.
وكانت أعلنت مشيخة الأزهر الشريف، تكفل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، بنفقات الطفلة "أماني" البالغة من العمر 6 سنوات، شقيقة الطفلة "جنة" التي توفيت نتيجة تعرضها للتعذيب، حيث تكفل بعلاجها طبيًا ونفسيًا وتعليمها وتحمل كافة نفقاتها.
وبحسب البيان الذب صدر، قال شيخ الأزهر: "تألمت كثيرًا بعد سماع ما ارتكب من جريمة وحشية بحق الطفلة البريئة جنة، تلك الطفلة الملائكية التي تحملت ويلات العذاب على يد من أوكلوا برعايتها، فما تعرضت له من حرق وتعذيب هو فاجعة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى".
وتابع: "الآن صعدت روحها البريئة إلى بارئها تشكو ما حل بها من ألم وعذاب في غفلة منا جميعا، ما حدث للطفلة جنة يضعنا جميعًا أمام مسئولياتنا تجاه أطفالنا وأبنائنا، ولنعلم جميعا أننا محاسبون أمام الله عليهم، وأطالب بتوقيع أقصى العقوبة القانونية على من سولت له نفسه المريضة ارتكاب هذه الجريمة الوحشية، وأدعو الله أن يحفظ أبناءنا من كل مكروه وسوء".