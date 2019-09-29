شكرا لقرائتكم خبر عن إخوان الجزائر: لن نشارك في الانتخابات الرئاسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت حركة مجتمع السلم «حمس» إخوان الجزائر، أكبر حزب إسلامي، عدم الدفع برئيسها عبدالرزاق مقري، في الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 12 ديسمبر المقبل، دون أن تعلن عن الأسباب، وعما إذا كانت ستقاطع الانتخابات برمتها أم ستدعم مرشحا من خارج الحركة، على الرغم من ترشح مقري في الانتخابات الرئاسية، التي تم إلغاؤها بسبب تنحي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في شهر إبريل الماضي، فيما أكدت الحركة أنها ستعلن عن الدوافع الحقيقية لعدم المشاركة في مؤتمر صحفي، يأتي ذلك في ظل سحب ما لا يقل عن 60 شخصا استمارات جمع التوقيعات، حسب ما أعلنته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وأكدت الحركة في بيان، الأحد، أن مجلس الشورى الوطني يري أن إجراء الانتخابات الرئاسية من حيث المبدأ ضرورة لاستدامة المؤسسات الدستورية للبلاد، مشيرا إلى أن عدم ترشح الحركة في الانتخابات الرئاسية يأتي لعدم توفر الظروف المناسبة للمنافسة وانسجاما مع مواقفها السابقة.

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وجاء قرار «إخوان الجزائر»، بعدما أعلن رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، عبدالله جاب الله، عدم المشاركة في الانتخابات، فضلا عن إعلان وزير الإعلام الأسبق عبدالعزيز رحابي، ورئيس الوزراء الأسبق، أحمد بن بيتور، رفضهم للدخول في السباق الانتخابي، وأرجع الرافضون للمشاركة لأسباب تتعلق بعدم وجود ضمانات لإجراء انتخابات شفافة، على الرغم من إنشاء سلطة انتخابية مستقلة، فيما شددوا على ضرورة إجراء الانتخابات بعد رحيل حكومة رئيس الوزراء الحالي نور الدين بدوي، فضلا عن إطلاق سراح سجناء الرأي.

وعلي الرغم من قرار أحزاب إسلامية في مقدمتها «حمس»، إلا أن حركة البناء الوطني، قررت الدفع برئيسها عبدالقادر بن قرينة، الذي أعلن أنه سيحارب الفساد، وسيعمل من أجل استقلال القضاء وحرية الصحافة، مشيرا إلى أن الرئيس القادم لن يكون نابعا إلا من إرادة الشعب عن طريق الانتخابات.

وعلي الرغم من التظاهرات المستمرة في الجزائر، وكان أخرها الجمعة الماضية رقم 32، رفضا لإجراء الانتخابات الرئاسية حتى رحيل رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، إلا أن إعلان التجمع الوطني الديمقراطي، الدفع بأمينه العام بالإنابة عز الين ميهوبي، وزير الثقافة السابق، في الانتخابات، وهو الداعم لترشيح بوتفليقة في الانتخابات التي تم إلغاؤها، تزامن معه ترشيح رئيس حزب التحالف الجمهوري، بلقاسم ساحلي، وهو أحد الداعمين لبوتفليقة، وهو ما دفع النشطاء لنشر مواقفهم على وسائل التواصل الاجتماعي الداعمة لبوتفليقة، رافعين شعار«حتى لا ننسى».