شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة لمتابعة ملف أرض شركة الطوب الطفلي في الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، الأحد، القرار رقم 560 لسنة 2019، بتشكيل لجنة برئاسة المهندس عبدالله الزغبي، السكرتير العام للمحافظة وعضوية رئيس مركز ومدينة فايد، ومديري الشؤون القانونية والتخطيط العمراني والتفتيش المالي والإداري وممثلي كافة الجهات المعنية لتولي تلك اللجنة فحص ودراسة ملف الأرض السابق تخصيصها لشركة الطوب الطفلى بمركز ومدينة فايد وإعداد تقرير تفصيلي بالموقف كاملا وصياغة آليات التفاوض الشركة وبنك قناة السويس.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدها نائب محافظ الإسماعيلية لاستعراض ومناقشة الخطوط العريضة للتعامل مع ملف أرض الشركة المذكورة، بحضور السكرتير العام للمحافظة، واللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد، والمستشار جمال عمار، المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس أسامة عبدالعزيز، مدير لجنة التخطيط العمراني، وسعاد حامد، استشاري الشؤون القانونية، وأحمد الفولي، مدير عام الشؤون القانونية، والسيد عبدالمنعم عمر، مدير إدارة الشركات.