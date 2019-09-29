شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تستجيب لـ96% من شكاوى المواطنين الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الأحد، أن المحافظة تمكنت من إنجاز 96% من الشكاوى الواردة من مواطني الجيزة إلى منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء وحلها.

وأكد المحافظ أن الشكاوى المتبقية التي لم يتم انجازها حتى الآن تتعلق بمشروعات جارى تنفيذها ولم يتم الانتهاء منها أو مشروعات لم يتم توافر الاعتمادات المالية لها خلال العام المالي الحالي.

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وذكر المحافظ أنه تم تقليص مدة الرد وانجاز الشكوى لتصل إلى 4 أيام فقط، بدلًا من 21 يومًا للتسهيل على المواطنين وتحقيق الاستجابة الفورية لمطالبهم.

وأشار إلى أن المحافظة تسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين وخاصة في الرد على الشكاوى حيث يتم تلقى وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيا فوراً.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن حيث وجه خلاله بالسعى نحو حل مشكلات المواطنين بالطرق غير المعتادة والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تواجه المواطن وحلها بأساليب مبتكرة لإحدات طفرة في مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أن هناك متابعة يومية لشكاوي المواطنين وأن المحافظة لا تدخر جهداً في حلها بالنهوض بمستوي النظافة والتجميل وعدم السماح بتراكم تجمعات لمخلفات القمامة والتعاقد مع شركات نظافة لديها الخبرة والمعدات الكافية لتفعيل منظومة الجمع السكني بالمراكز والقرى.