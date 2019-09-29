شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يفتتح مكتب عمل متعدد الأنشطة في شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح محمد سعفان، وزير القوي العاملة، الأحد، مكتب عمل شرم الشيخ متعدد الأنشطة، للتشغيل وتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية وعلاقات العمل، وذلك بحضور اللواء نادر العشماوي، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، ومحمد عبدالرحمن، مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وفي بداية الافتتاح أكد «سعفان» ضرورة تسهيل وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، وإنجاز كافة أعمالهم بسهولة ويسر.

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وأشاد الوزير بمكتب عمل شرم الشيخ الجديد الذي خرج بالشكل اللائق بمديرية القوى العاملة ومحافظة جنوب سيناء، والذي يأتي استكمالًا للجهود المبذولة من جانب الحكومة لتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بها في جميع النواحي.

وشدد الوزير على أن افتتاح مكتب متعدد الأنشطة بشرم الشيخ، يعتبرُ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتطوير سيناء وتنميتها تنمية شاملة كرسالة توجهها مصر إلى العالم أجمع بتطوير سيناء وقدرة الدولة المصرية على مواجهة الإرهاب واقتلاعه من جذوره ودحره نهائيًا.

كما قام الوزير على هامش الافتتاح، بتسليم 17 عقدًا لذوي القدرات الخاصة، للعمل بفنادق مدينة شرم الشيخ، تُسهم في توفير حياة كريمة لهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لجميع المصريين.

وقال سعفان إن الوزارة ارتأت أنه من خلال دورها وواجبها المنوط بها زيادة أوجه الرعاية والاهتمام بذوي القدرات الخاصة، كواجب أصيل يقع على عاتقها تجاههم، للنهوض بهم في كافة المناحي الحياتية، وإعادة اكتشاف مواهب وقدرات هذه الفئة من الشباب لإعادة دمجهم في الحياةِ العامة بما يتناسبُ ويليقُ بهِم كشبابٍ فاعلٍ منتج في مجتمعِهِ ومحيطِه، كي نضيف معًا لمصرنا الحبيبة.