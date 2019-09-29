شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح «الثانوية الصناعية» بعد اعتمادها ضمن المدارس العسكرية في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، الأحد، مدرسة الفشن الثانوية الصناعية بعد اعتمادها ضمن المدارس العسكرية في العام الدراسي الحالي 2019/2020 من خلال تحويلها إلى مدارس تأسيس عسكري واستثمار السنة الأولى بالتعليم الفني كفترة تأسيس وتفعيل روح الانضباط وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن.

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جاء ذلك بحضور العقيد محمد جمعة حجازي، المستشار العسكري للمحافظة، والنائبين جمال هندي، وعلى أبودولة، عضوي مجلس النواب، ومحمد حسام الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد دسوقي، رئيس مركز ومدينة الفشن.

وعقب الافتتاح شهد المحافظ جانبا من العروض النوعية العسكرية والرياضية التي أداها طلبة المدرسة التي تم تأهليها وتجهيزها، لتدريبهم على المبادئ الأولية العسكرية،حيث تم إنشاء موقع للرماية وتوفير المستلزمات اللازمة لذلك ،وتفقد مكتب القائد وأماكن التدريب والمكتبة ومعمل الأوساط والفصول،حيث تعتبر المدرسة أحدث مدرسة تم اعتمادها وتحويلها إلى مدرسة عسكرية تضاف إلى مدارس: الكهربائية، الشهيد نورالدين الثانوية العسكرية وإيهاب إسماعيل الثانوية العسكرية، الثانوية الميكانيكية.

وأشاد المحافظ بتحويل المدارس الفنية خاصة في مجالات تنمية روح الانتماء وحب الوطن وتحقيق الانضباط في السلوكيات والاعتياد على النشاط والانضباط وبناء القدرات الجسمانية للطلاب، حيث يحصل الطالب على حصة تربية عسكرية يوميا خلال الدراسة بما يساعد بشكل كبير في تحقيق الانضباط داخل تلك المدارس، وخلق جيل قادر على مواجهة صعوبات الحياة والمساهمة الفاعلة في بناء الوطن، حيث أن العسكرية تعني الانضباط والتضحية من أجل أهداف نبيلة وسامية.