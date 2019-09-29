شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أمناء الجامعة الألمانية التطبيقية بالعاصمة الإدارية يلتقي الدفعة الأولى من الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقية «GIU AS» في العاصمة الإدارية الجديدة لقاء تعريفيا مع طلاب وأولياء الأمور الدفعة الأولى الملتحقين بالجامعة للعام الأكاديمي 2019 -2020، الأحد، لاستعراض محتوى البرامج الدراسية المقدمة، والأساليب الدراسية، والتعريف باللوائح الجامعية الموضوعة.

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وتعد الجامعة الالمانية التطبيقية بالعاصمة الادارية جامعة دولية تقام بالتعاون بين دولتي مصر وألمانيا، والتي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة المانيا والمستشارة الالمانية اجيلا ميركل.

ذكرت الجامعة، في بيان، الأحد، أن اللقاء يأتى التعريفي مع الطلاب واولياء الامور يأتي في إطار حرص القائمين على الجامعة على التواجد بين الطلاب للترحيب بهم وتهنئتهم بإعتبارهم أول دفعة تلتحق بكلياتها وهى: الهندسة ببرامجها (السيارات والطاقة والتصنيع والميكانيكا والروبوتات)، وكلية المعلوماتية وعلوم الحاسوب ببرامجها (علوم الحاسب التطبيقية وقواعد البيانات والبرمجيات)، وكلية إدارة الأعمال ببرامجها (التمويل والعلوم المصرفية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والإدارة الدولية والسياحة والفندقة وإدارة المشروعات وأعمال البناء وإدارة الموانىء والمطارات واللوجستيات وإدارة العقارات والتسويق الرقمى)، وكلية التصميم ببرامجها (تصميم الأزياء والمجوهرات والتصميم الصناعي)، وذلك عقب استيفائهم لشروط القبول من حيث اجتيازهم لأختبار اللغة الأنجليزية واختبار الذكاء IQ.

وتعد الجامعة الالمانية التطبيقية بالعاصمة الإدارية جامعة دولية تقام بالتعاون بين دولتي مصر وألمانيا، والتي تم توقيعها بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، خلا زيارته إلى دولة ألمانيا.