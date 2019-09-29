شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثاني يستقبل سفير مصر الجديد في جنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الأحد، السفير محمد منصور قدح، سفير مصر في جمهورية جنوب السودان.
وبحسب بيان، تأتي الزيارة للتعارف قبل بدء السفير عمله الجديد سفيرًا لمصر في جنوب السودان.
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