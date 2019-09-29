شكرا لقرائتكم خبر عن وزير لم يخلع وشاح القضاء.. وفاة محمد أمين المهدي السائر على درب جده (بروفايل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قبل أكثر من 140 عامًا، وقف الشيخ محمد المهدي العباسي، الذي جمع بين منصبي إمامة الأزهر والإفتاء لأول مرة، في وجه الخديوي إسماعيل، رافضًا قراره بضم الأوقاف الأهلية بالعمومية تمهيدًا للاستيلاء عليها.

من بين عشرات العلماء الموافقين آنذاك، أعلن «المهدي» الكبير رفضه الفتوى للخديوي: «ليسهل عليّ تجردي مما أملك وما ورثت عن آبائي على أن أعلن حكم بغير ما أنزل الله، أو أحابي بديني، أو يراعني التهديد».

قبل 33 عامًا، وقف محمد أمين المهدي، في وجه الاحتلال الإسرائيلي، معلنًا ضمن لجنة قومية صحة الرأي المصري بشأن علامات التعيين في طابا، بعد محاولات إسرائيلية تحريك بعض هذه العلامات داخل الأرض المصرية للاستيلاء على المدينة المصرية.

تمامًا كجده الكبير، لم يأبه المستشار محمد أمين المهدي، الذي شغل منصب وزير العدالة الانتقالية في حكومة حازم الببلاوي، إلى محاولات حثيثة لإثنائه عن قول الحقيقة، على مدار تاريخه.

على ضفاف النيل في المنيل، من نسل أسرة عريقة، وُلد المستشار المهدي في منتصف الثلاثينات، كان والده عضوًا بمجلس الشيوخ عن حزب الوفد، وجده صاحب تاريخ طويل يمتد لأكثر من 40 عامًا من الفتوى.

تخرج المستشار المهدي في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1956، ثم حصل على دبلومي القانون العام والعلوم السياسية عام 1958، وجرى تعيينه بمجلس الدولة، ثم تدرج بالمناصب القضائية.

أهلّه تميزه الفارق إلى انتدابه بالمكتب الفني لرئيس الجمهورية آنذاك، جمال عبدالناصر. وبينما كانت طبول الحرب تدق في مصر، طار «المهدي» إلى باريس، وعاد بشهادة مدرسة الإدارة الوطنية الفرنسية ÉNA عام 1967.

حاملًا إرث جده على كتفيه، استُدعي «المهدي» في الثمانينات ليكون ضمن فريق تحكيم قومي، اختارته مصر، لاستعادة حقها في طابا.

كانت معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية دخلت حيز التنفيذ، بينما أرادت دولة الاحتلال الإسرائيلي تغيير مكان بعض علامات الحدود في مدينة طابا، قاصدة بذلك الاستيلاء على المدينة، لكن اتفاق جرى بين الطرفين أودى بهما إلى الوصول للتحكيم الدولي.

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إلى جانب خبراء في القانون والجغرافيا، اختير «المهدي» من القضاء الإداري، لينال شرف الدفاع التحكيمي عن حقوق مصر. عامان كاملان لم يدخر «ابن المهدي العباسي» وفريقه جهدًا للدفاع عن أحقية مصر في طابا، وإثبات عدم صحة العلامات التي غيرّتها دولة الاحتلال.

في جنيف، على مرأى ومسمع من العالم، أعلنت هيئة التحكيم الدولية عام 1988، حكمها لصالح الرأي المصري لتعيين موقع علامة الحدود، وفي 15 مارس 1989 تسلمت مصر منطقة طابا وعادت إلى سيادتها.

سنوات من الفخر والصمت، لم يتحدث فيها «المهدي» عن دوره العظيم ورفاقه في عودة طابا إلى أرض مصر، أنهاها الرئيس المؤقت عدلي منصور، حين أصدر قرارًا بمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لأعضاء وفد المفاوضات وفريق التحكيم المصري، على رأسهم المستشار محمد أمين المهدي.

سيرة «المهدي» لم تقف عند موقفه الوطني في الثمانينات، وإنما امتدت للألفية الجديدة، بعد تعيينه رئيسًا لمجلس الدولة، ليصدر العديد من الأحكام القضائية، التي كانت مطلبًا أساسيًا للعاملين بالسياسة بمصر لسنوات، حتى أقرها «المهدي».

لا يحق لمزدوجي الجنسية أو المتهربين من أداء الخدمة العسكرية، الترشح لعضوية مجلس الشعب المصري، هكذا قضى «المهدي» موقعًا على قراره وتاركًا حيثيات حكمه للتاريخ.

من منصة القضاء والتشريع إلى اعتلاء المناصب التنفيذية، اختير «المهدي» وزيرًا للعدالة الانتقالية عقب أيام قليلة من خروج ملايين المواطنين إلى الشوارع مطالبين بإنهاء حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

كقاض عادل لم يستطع خلع رداء القضاء عن كتفيه مع دخوله الوزارة، أعلن «المهدي» صعوبة تحقيق العدالة الانتقالية في مصر حاليًا: «لا مفاجأة في ذلك، لأنه ببساطة هناك أشياء كثيرة تم تجريفها في المجتمع المصري بسبب الفساد الشديد لسنوات».

في ظل حالة الاستقطاب السياسي التي كانت حاضرة بقوة في تلك الأثناء (2013)، لم يخف «المهدي» من إعلان رأيه بوضوح: «حتى بعد 30 يونيو، الانتهاكات التي قامت بسببها ثورتان عظيمتان كانت بسبب أجهزة دولة ونظام حكم وليس شخصًا بمفرده، لذلك لابد في البداية أن يصلح النظام، وتتطهر المؤسسات حتى يمكن ترسيخ مبادئ العدالة الانتقالية».

العدالة الانتقالية التي طالب بها الثوار منذ اللحظة الأولى في 25 يناير، ثم 30 يونيو، كانت مطلب «المهدي» الأول، الذي ساهم في تحقيقه وتضمينه في الدستور المصري كمكسب لم يستطع من قبله تحقيقه: «رغم الحاجة الماسة لوجود عدالة انتقالية في مصر، فإن وزارة بمفردها لن تتمكن من فعل ذلك، وهو ما دفعني باسم الوزارة إلى أن أطلب من لجنة الخمسين وقت إعدادها دستور مصر الجديد أن تضع نصًا لتشكيل مفوضية عليا للعدالة الانتقالية».

«المهدي» الصغير، الواقف في وجه الاحتلال الإسرائيلي، مستندًا إلى تاريخ جده الشيخ «المهدي» الكبير، في الوقوف ضد الظلم والخديوي إسماعيل وغيره مما أرادوا تطويع فتواه لأهوائهم، أعلن اليوم هزيمته أمام الموت ليرحل عن دنيانا عن عمر ناهز 83 عامًا، تاركُا ورائه إرث طويل من تاريخ عائلي لا ينضب.