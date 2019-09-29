شكرا لقرائتكم خبر عن العام الدراسى الجديد × أسبوع.. 10 مشاهد تلخص أبرز الأحداث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مر الأسبوع الأول على بداية العام الدراسى الجديد، والذى استقلبت فيه المدارس الطلاب 21 سبتمبر الجارى، وبدأ الأسبوع الثانى، حيث كانت بداية الدراسة مليئة بالأحداث، ”الخليج 365” يرصد فى 10 معلومات أبرز الأحداث التى ظهرت فى الأسبوع الأول. 1ـ استقرار وحضور مرتفع من طلاب جميع الصفوف الدراسية عدا طلاب الثانوية العامة. 2ـ متابعة قيادات التربية والتعليم والتعليم الفنى فى المديريات والإدارات والمرور على المدارس. 3ـ ارتفاع الكثافات الطلابية فى بعض المدارس. 4ـ عجز فى عدة تخصصات فى أعضاء هيئة التدريس والتعليم تضع حلول. Advertisements 5ـ استلام الطلاب للكتب فى النظام القديم للتعليم وجار استكمال باقى الكتب فى النظام الجديد وتسليمها للطلبة خلال الأيام المقبلة. 6ـ وفاة طالب بعد تعرضه لماس كهربائى فى مدرسة بالبحيرة. 7ـ الحصر الإلكترونى للطلبة فى جميع المدارس مع بدء العام الدراسى الجديد. 8ـ تفعيل دور بنك المعرفة المصرى للاستفادة من المحتوى الرقمى على منصة التعلم. 9ـ تدريب المعلمين فى النظام الجديد سواء فى الصفوف الأولى أو الثانوى العام. 10ـ بدء الدراسة فى 40 مدرسة مصرية يابانية قائمة على أنشطة التوكاتسو وأيضا عدة مدارس دولية حكومية.

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