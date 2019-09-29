شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المستشار أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية ورئيس مجلس الدولة الأسبق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى المستشار محمد أمين المهدى، رئيس مجلس الدولة الأسبق، وزير العدالة الانتقالية الأسبق والقاضى بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، صباح اليوم، عن عمر يناهز 83 عاما.
وتولى المهدى رئاسة مجلس الدولة والمحكمة الادارية العليا فى الفترة من أول أكتوبر 2000 وحتى نهاية سبتمبر 2001، وتميزت أحكامه بالجرأة والقوة الفنية وإحكام الصياغة، اختير بعدها عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة.
وشغل منصب عضو اللجنة الاستشارية العليا لمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، بالإضافة إلى عضوية اللجنة القومية للتحقيق وتقصى الحقائق فى شأن أحداث ثورة 25 يناير 2011، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيينه عضوا المجلس القومى لحقوق الإنسان.
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