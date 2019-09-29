شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الساعة 6 مساء.. البورصة تربح 21 مليار جنيه ومؤشرها يرتفع 3.3% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين من المتعاملين المصريين والعرب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 20.9 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 716.713 مليار جنيه.

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين من المتعاملين المصريين والعرب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 20.9 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 716.713 مليار جنيه.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الآثار، السياحة، الإسكان.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، بالدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف.

قال نزيه الصويعى، عضو هيئة الدفاع عن المرشح بالانتخابات التونسية نبيل القروى، الذى مازال محبوسا بتهم تبييض الأموال والتهرب الضريبى، إنه من المقرر عقد جلسة استئناف للنظر فى طلب الإفراج عن نبيل القروى الأربعاء المقبل، وهو الطلب الذى رفضته دائرة الاتهام التابعة لمحكمة الاستئناف لعدم الاختصاص، وسبق أنه رفضه من قبل قاضى التحقيق بالمحكمة الابتدائية ومحكمة النقض للسبب نفسه، رغم أن القروى محتجز بدون حكم قضائى بموجب بطاقة إيداع منذ أغسطس الماضى، ومنذ ذلك الوقت يواصل قاضى التحقيق البحث فى التهم المنسوبة للقروى.

"الراحمون يرحمهم الرحمن " تتطابق هذه الجملة قولا وفعلا ، على ما قام طارق عبد العزيز كيوان ، صاحب ورشة لخراطة وتشكيل المعادن بدمياط، بصناعة وتركيب طرف صناعى لكلب مبتور الساق .

نجح فريق المصري البورسعيدي، في الفوز على ماليندي بطل زنجبار، بثلاثة أهداف مقابل هدف بإياب دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم على برج العرب بالأسكندرية .

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نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، "إنفوجراف" سلط من خلاله الضوء على الإشادات التى نالها الاقتصاد المصرى من العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية، وذلك بعد الصعود القوى الذى شهده والنتائج الإيجابية التى تحققت فى ضوء نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، مما جعله يشكل زخماً كبيراً فى التقارير الصادرة عن تلك المؤسسات الدولية.

"استقرار بالأحوال الجوية، وطقس خريفى ممتع"، هكذا يتوقع خبراء الأرصاد الجوية لحالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة، تزامنًا مع الأسبوع الثانى لفصل الخريف، والذى بدأ جغرافيا 23 سبتمبر الجارى.

عقدت محكمة النقض الجمعية العمومية العادية لها برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس المحكمة - رئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك لتوزيع العمل خلال العام القضائى الجديد 2019 – 2020، والذى يبدأ فى الأول من أكتوبر.

نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ 22 شخصًا، بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

قالت مصادر، إن وزارة العدل بدأت فى تطبيق برتوكول التعاون الذى وقعته مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-SCORE ممثلة عن البنك المركزى المصرى والخاص بتقديم خدمات الاستعلام عن أحكام إشهار الإفلاس والصلح الواقى من الإفلاس.

بثت وسائل إعلام سعودية لقطات أولية لاندلاع حريق ضخم داخل محطة قطار الحرمين فى جدة.

أحال النائب العام، أستاذ مساعد جراحة أورام بقصر العيني إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بارتكاب جريمة غسيل أموال بإجمالي 9 ملايين جنيه.

كشفت حفائر الإنقاذ التى قامت بها بعثة أثرية من وزارة الآثار بمنطقة كوم شقاو بمدينة طما شمالى محافظة سوهاج عن بقايا معبد للملك بطليموس الرابع، والتى تم الكشف عن بعض أحجاره أثناء أعمال الحفر الخاصة بإمداد خطوط للصرف الصحى بالقرية أوائل الشهر الجارى.