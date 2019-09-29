شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ الانقلابات داخل العائلة القطرية الحاكمة.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط موقع "مباشر قطر"، الضوء على الانقلابات الهزلية التى شهدتها قطر خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن قطر التى نالت استقلالها عام 1971 عن بريطانيا، بدأت بها الانقلابات عام 1972، أى مع نعومة أظفار الإمارة الوليدة، ولا تزال الانقلابات هى وسيلة تولى الحكم حتى اليوم .

وقال موقع "مباشر قطر"، إنه فى عام 1972 انقلب خليفة بن حمد آل ثانى، جد تميم الإرهاب على ابن عمه، الشيخ أحمد بن علي آل ثانى، تلا ذلك انقلاب حمد بن خليفة والد تميم على أبيه، وعلى نفس النهج سار تميم بالانقلاب على والده .

وأوضح الموقع أن الانقلابات فى قطر هى باختصار كل تاريخ الإمارة منذ استقلالها، وهو ما دفع المسرح السياسى الساخر وراء الستار إلى استعراض هذا التاريخ المخزى بطريقة كوميدية، مؤكدا أنها عادة ملكية موروثة هناك .

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وتابع الموقع أن تميم بن حمد يظهر بالفيديو فى شكل كارتونى وهو يقف بأحد فصول المدرسة، يحرض الطلاب على الانقلاب على والده، مستشهدا بتاريخ الانقلابات فى بلاده، سواء من والده، أو من جده، مشددا على أن هذه تقاليد وعادات موروثة، يجب الحفاظ عليها وتنفيذها بالإمارة جيلا بعد جيل .

وأوضح الموقع أن التاريخ الأسود لـ "آل حمد" يسجل أيضا دور والدة تميم الإرهاب ”موزة” ، التى ساعدته على الوصول للحكم بطريقة ناعمة، رغم أن حمد عين ابنه البكر جاسم بن حمد وليا للعهد، لكنه تنازل مرغما لتميم .