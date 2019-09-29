شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يطلع على الموقف التنفيذى للمتحف المصرى الكبير وتطوير القاهرة الخديوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الآثار، السياحة، الإسكان.

واطلع الرئيس السيسى، على الموقف التنفيذى لمشروع المتحف المصرى الكبير، ومراحل تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف ومنطقة هضبة لتتواكب مع قيمة وأهمية المتحف.

Advertisements

كما اطلع على مستجدات مشروعات تطوير القاهرة الخديوية، والمتحف المصرى بالتحرير، ومستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلى وتطوير قطاع السياحة.

واستعرض الاجتماع التقرير الأخير لمنتدى الاقتصاد العالمى، حيث حققت مصر رابع أعلى معدل نمو فى أداء تنافسية السفر والسياحة، والأولى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.