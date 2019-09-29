فيديو.. بدايته تصنيع كشافات طوارئ.. مصنع للأدوات الكهربائية بقرض 3ملايين جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرض قيمته 3 ملايين جنيه من قبل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. كان كفيلا لتطوير مصنع أجهزة اليكترونية وزيادة قدراته الانتاجية وإطلاق خطوط إنتاج كشافات الإضاءة والسخان الحرارى والتلفزيونات. وانعكس هذا التمويل فى زيادة القدرة الإنتاجية للمصنع للتوزيع فى مختلف محافظات مصر وتضاعف عدد العاملين فيه من 3 عمال فقط إلى 280 عاملا. Advertisements في هذا التقرير نسلط الضوء على قصة هذا المشروع باعتباره واحدا من آلاف المشاريع الحاصلة على تمويل من قبل الجهاز وذلك لإبراز دور الجهاز فى النهوض بتلك المشاريع وتذليل العقبات أمام القائمين عليها بهدف زيادة قدراتهم الإنتاجية ودفعهم للمنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية.

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