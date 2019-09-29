السيسي يوجه بتنمية مهارات الأئمة وتحسين أوضاعهم المالية والمعيشية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، بالدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف. ووجه الرئيس السيسي بتنمية مهارات الأئمة وتحسين الأوضاع المالية والمعيشية لهم من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الذاتية لوزارة الأوقاف. Advertisements كما وجه بمواصلة تنفيذ استراتيجية التصدي للفكر المتطرف وترسيخ الفهم الصحيح لجوهر الإسلام ومقاصده العليا وروحه السمحة. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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