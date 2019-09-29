أخبار مصر | الأزهر يعلن تكفله بشقيقة الطفلة "جنة" طبيًا ونفسيًا وتعليمها وتحمل كافة نفقاتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر يعلن تكفله بشقيقة الطفلة "جنة" طبيًا ونفسيًا وتعليمها وتحمل كافة نفقاتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مشيخة الأزهر الشريف، تكفل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، بنفقات الطفلة "أماني" البالغة من العمر 6 سنوات، شقيقة الطفلة "جنة" التي توفيت نتيجة تعرضها للتعذيب، حيث تكفل بعلاجها طبيًا ونفسيًا وتعليمها وتحمل كافة نفقاتها.

وبحسب البيان الذب صدر، قال شيخ الأزهر: "تألمت كثيرًا بعد سماع ما ارتكب من جريمة وحشية بحق الطفلة البريئة جنة، تلك الطفلة الملائكية التي تحملت ويلات العذاب على يد من أوكلوا برعايتها، فما تعرضت له من حرق وتعذيب هو فاجعة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

وتابع: "الآن صعدت روحها البريئة إلى بارئها تشكو ما حل بها من ألم وعذاب في غفلة منا جميعا، ما حدث للطفلة جنة يضعنا جميعًا أمام مسئولياتنا تجاه أطفالنا وأبنائنا، ولنعلم جميعا أننا محاسبون أمام الله عليهم، وأطالب بتوقيع أقصى العقوبة القانونية على من سولت له نفسه المريضة ارتكاب هذه الجريمة الوحشية، وأدعو الله أن يحفظ أبناءنا من كل مكروه وسوء".