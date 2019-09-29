أخبار مصر | "والي" تتابع جهود المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي في دعم الأسر الأكثر احتياجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "والي" تتابع جهود المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي في دعم الأسر الأكثر احتياجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي قدمت ما يزيد على51 مليون جنيه مساعدات نقدية وعينية للأسر الأكثر احتياجا، من عملاء التكافل الاجتماعي خلال العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي، وذلك في تزايد مستمر للدور الذى تقوم به المؤسسة في تقديم المساعدات الاجتماعية والمادية للحالات العاجلة والأكثر احتياجا، وتحسين بيئة السكن للأسر الأولى بالرعاية، حيث يتم تقديم المساعدات بأنواعها، وإجراء عمليات جراحية للحالات المرضية، بالإضافة إلى تحسين مستوى معيشة الأسرة.

ومن جانبه أشار اللواء عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الأجتماعي، إلى أن هذا المجهود يأتي في ضوء ما تستهدف المؤسسة تحقيقه لمد مظلة التكافل بمعناه الواسع من خلال تغطية جميع الفئات التي لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ويتم تقديم المساعدات بكافة أنواعها التي تتمثل في المساعدة المالية لحالات الأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر معدومي ومحدودي الدخل، كذلك الحالات الملحة وغيرها.ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية.

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هذا وأستعرضت والى، تقريرا مفصلا حول انجازات المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي خلال العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي والذى أشار إلى تقديم 25 مليون جنيه تقريبا مساعدات مالية من المؤسسة العامة وفروعها على مستوى محافظات الجمهورية لعدد 139 ألف 860 أسرة قدمت كتدخلات في امراض مزمنة واعاقة وحالات مرضية وكراسي متحركة ومزايا عينية واجهزة تعويضية ومساعدات زواج وأخرى لحالات طارئة.

وأشار التقرير إلى تقديم المؤسسة مساعدات عينية قدرت ب 4 مليون 173 ألف جنيه أستفاد منها 27 الف 104 مستفيد تنوعت في العديد من المساهمات العينية ما بين توزيع 20 الف بطانية على الاهالى الأشد إحتياجا بالصعيد على مستوى محافظات الجيزة وأسيوط وسوهاج وتعويضات كوارث وصرف مساعدات للأسر عملاء التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان المعظم وعيد الأضحى، حيث تم تقديم دعم لهم زاد على 2 مليون جنيه مساهمة في التخفيف من الاعباء كذلك المساهمة في إجراء عدد من العمليات الجراحية.

كما تم رصد 22مليون 564 ألف تم تقديمها خلال الفترة المشار اليها لعلاج حالات مرضية وإجراء جراحات بالتعاون مع القنوات الفضائية حيث تم اجراء 96 حالة قلب مفتوح بإجمالي 14 مليون 376 الف جنيه يليها التدخلات في مجال أمراض العظام، حيث تم علاج 40 حالة بإجمالي قارب 5 مليون جنيه وغيرها من التدخلات العلاجية الاخرى كما تم دعم عدد 3 حالات للسفر للخارج لإجراء عمليات قلب مفتوح بإجمالي قارب 3 مليون جنيه.