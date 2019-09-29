أخبار مصر | جولة لسفير اليونان بمركز ترميم المتحف الكبير.. ويسجل إعجابه بالمرمم المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولة لسفير اليونان بمركز ترميم المتحف الكبير.. ويسجل إعجابه بالمرمم المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل مركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير عصر اليوم، سفير دولة اليونان الجديد بالقاهرة نيكولاس جاريليدس وحرمه والبروفيسور كريستوس زيريفوس عضو أكاديمية أثينا.

واصطحبهم الدكتور الطيب عباس مدير عام المتحف المصري الكبير للشؤون الأثرية، في جولة بمعامل الترميم المختلفة بالمركز وخاصة مركز ترميم الأخشاب الذي يعكف فيه المرممين علي ترميم التابوت المذهب الخارجي للملك الشاب توت عنخ آمون.

وقال الطيب عباس إن سفير اليونان كان حريصا علي زيارة المتحف فور توليه مهام منصبه كسفيرًا لبلاده بالقاهرة لمشاهدة هذا الصرح الثقافي العظيم الذي تبنيه مصر للعالم.

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وأعرب السفير والوفد المرافق له عن انبهارهم بمعامل الترميم وبالأسلوب العلمي الذي يتبعه المرممين المصريين في ترميم المقتنيات الأثرية.

ويضم المتحف ما يقرب من 18 معملًا للترميم، أبرزهم معامل ترميم القطع الحجرية الصغيرة، ومعامل ترميم الأخشاب، وتستضيف الأخيرة عدد من القطع الأثرية لمجموعة الملك توت عنخ آمون أبرزها التابوت الخشبي المذهب الكبير الخاص بالملك والمنقول حديثًا من مقبرته في الأقصر إلى المتحف.

ويطل المتحف على هضبة أهرامات الجيزة، وأهرام الجيزة تقع على هضبة الجيزة في محافظة الجيزة على الضفة الغربية لنهر النيل، بنيت قبل حوالي 25 قرنا قبل الميلاد، ما بين 2480 و2550 ق، م وهي تشمل ثلاثة أهرام هي خوفو، خفرع ومنقرع، وهي مقابر ملكية كل منها يحمل اسم الملك الذي بناه وتم دفنه فيه، والبناء الهرمي هنا هو مرحلة من مراحل تطور عمارة المقابر في مصر القديمة.