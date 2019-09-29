أخبار مصر | من داخل غرفة نجدة الطفل.. نائب وزير التعليم: تغير السلوكيات داخل المدارس قبل 2022

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من داخل غرفة نجدة الطفل.. نائب وزير التعليم: تغير السلوكيات داخل المدارس قبل 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني أن العنف داخل المدارس مرفوض شكلا وموضوعا وأي واقعة داخل المدارس يتم التحقيق فيها علي الفور.

وأكد الدكتور محمد عمر أن التعينات الجديدة للنظام التعليمي الجديد للمعلمين يوجد بها قواعد قاسية جدا ومختلفة للقبول مشير الي أن الوزارة سوف تعقد مؤتمر صحفي في ٨ أكتوبر المقبل يجمع عدد كبير من خبراء التعليم والتربويين وأيضا النواب والمجالس الدولية لتغير معايير شهادة الصلاحية للمعلمين بالاضافة الي معايير جديدة التقيم.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الان بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أن خلال عام تقريبا قبل عام ٢٠٢٢ ستكون هناك صورة مختلفة تماما في السلوكيات داخل المدارس.

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين أن الوزارة بدأت من فترة ماضية بفضل الحكومة التكاملية العمل علي الأهداف وبناء الانسان المصري بالتعاون مع كثير من الوزارات الآخري، وأشار نائب وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل أيضا علي نظام التعليم الجديد الآن، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بالاهتمام بالعنصر البشري أول شيء .

وأشار الدكتور محمد عمر خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن أن النظام الجديد ينشر القيم والاخلاق ويؤثر تاثير إيجابي وذلك من خلال تدريب المعلمين علي برنامج المعلمون اولا، مشيرا الي أن الوزارة سوف تأخذ وقت لتطبيق هذا الامر ولكنها محددة الأهداف المستفيدة منها، مؤكدا أنه يوجد قوافل تزور القري والمحافظات البعيدة حتي يتم تدريبها، وهذه التدريبات تحتوي علي دورات للمواطنة والانتماء .

