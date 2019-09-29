أخبار مصر | جولة داخل قصر الأمير يوسف كمال في قنا بعد افتتاحه (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولة داخل قصر الأمير يوسف كمال في قنا بعد افتتاحه (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجولت كاميرا بوابة "الخليج 365" الإلكترونية بين روائع قصر الأمير يوسف كمال في قنا، والذي قامت وزارة الآثار مؤخرًا بترميمه بالتعاون مع وزارة التخطيط بمبلغ 13 مليون جنيه مصري، افتتحه الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار الدكتور مصطفى وزيري، ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ظهر اليوم الأحد.

ويضم القصر أكثر من 500 قطعة أثرية، قام الأمير بشرائها من لندن وبلجيكا غيرها من البلاد الأوروبية، وكانت وصية الأمير أن يتم عرض مجموعته الأثرية في المتحف الإسلامي، ومنها حجرة نومه وأدوات للمائدة ومجموعة من الأطباق الخزفية والشوك والملاعق والسكاكين وغيرها من التحف.

ويتميز القصر بطرازه الإسلامي المستحدث متخذًا أسلوب بناء الواجهات بالطوب المنجور ذو التبادل اللوني كما في صعيد مصر ومدينة رشيد، وتم إعادة استغلال عناصر معمارية مستجلبة من عمائر سابقة مملوكية وعثمانية من الرخام والقاشاني والخشب ذو الزخارف النباتية والهندسية والكتابية بل منها نصوص تأسيسية وألقاب لأمراء مماليك بتجميع تلك العناصر في تصميم جديد مراعياً الطراز الفني العام.

ويوسف كمال باشا من المرشحين لتولى السلطنة المصرية بعد السلطان حسين مع الأمراء أحمد فؤاد وكمال الدين حسين وعمر طوسون، وهو رحالة وجغرافى مصري، وكان له دورًا كبيرًا في الحياة الثقافية بمصر، حيث قام بتأسيس مدرسة الفنون الجميلة في العام 1905، وجمعية محبي الفنون الجميلة العام 1924، وشارك في تأسيس الأكاديمية المصرية للفنون بروما، واشتهر الأمير بالرحلات والصيد لذا نجد له بعض المؤلفات في الرحلات وتجميع موسوعة جغرافية عن إفريقيا وكذلك العديد من المحنطات للحيوانات والطيور التي قام باصطيادها.

أما ترميمات القصر فمرت بمراحل الأولى هي تقوية الزخارف، حيث شملت أعمال الترميم الدقيق في القصر الأسقف حيث تمت تقوية القشور المزخرفة وتثبيتها باستخدام محلول من البريمال مع الماء بنسبة 4% مع التثبيت الحرارى فى بعض الأجزاء الضعيفة واستخدام الـ spatula الديجيتال.

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المرحلة الثانية إظهار الزخارف

وهي إظهار الزخارف وتنظيفها باستخدام محلول من الـ Di methyl formamide مع الـ toloen بنسبة 1داى ميثيل إلى 2 طولوين باستخدام الاستيكات والقطن والضغط برفق لتنظيف وإظهار الزخارف المطموسة

المرحلة الثالثة استكمال المفقود

والأجزاء المفقودة تمت استكمالها باستخدام نشارة الخشب الناعمة مع الغراء ووضعها في الأماكن المفقودة باستخدام الفرر والأدوات المعدة لذلك، وكان من الممكن استخدام مواد صناعية مثل الميكروبالون ولكن فضلنا استخدام النشارة لان المايكرو بالون هش وضعيف

المرحلة الرابعة أعمال الرتوش

وفى النهاية تمت أعمال الرتوش باستخدام ماء اللون فى بعض المناطق المفقودة بعد استكمالها، وأكد المصدر أن عمليات الترميم تمت وفق أحدث المعايير العالمية.

الحديقة وتجهيزات الزيارة

وشملت أعمال الترميم شملت أعمال الترميم التدعيم الإنشائي وتطوير مباني ومنشآت القصر والموقع العام له، وتم عمل ممرات داخل الحديقة والقصر، لتسهيل الزيارات والحفاظ عليه.