أخبار مصر | "التعليم": تأهيل نفسي في المدارس للطلاب المعرضون للعنف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم": تأهيل نفسي في المدارس للطلاب المعرضون للعنف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت عزة عشماوي مدير المركز القومي للطفولة والأمومة أنه يوجد تعاون مع وزارة التربية والتعليم لحملة حماية اولادنا لحماية الاطفال ضد العنف، وقالت أنه سيتم عمل في المدارس وعمل تأهيل نفسي لمن تعرض لصدمات أو مشاكل أو عنف.

وأضافت عزة العشماوي أن الحملة كبيرة جدا سيتم بثها علي القنوات التلفزيونية لحماية الاطفال، وأشارت عزة العشماوي خلال المؤتمر المنعقد الآن بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين أن الوزارة بدأت من فترة ماضية بفضل الحكومة التكاملية العمل علي الأهداف وبناء الانسان المصري بالتعاون مع كثير من الوزارات الآخري، وأشار نائب وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل أيضا علي نظام التعليم الجديد الآن، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بالاهتمام بالعنصر البشري أول شيء .

وأشار الدكتور محمد عمر خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن أن النظام الجديد ينشر القيم والاخلاق ويؤثر تاثير إيجابي وذلك من خلال تدريب المعلمين علي برنامج المعلمون اولا، مشيرا الي أن الوزارة سوف تأخذ وقت لتطبيق هذا الامر ولكنها محددة الأهداف المستفيدة منها، مؤكدا أنه يوجد قوافل تزور القري والمحافظات البعيدة حتي يتم تدريبها، وهذه التدريبات تحتوي علي دورات للمواطنة والانتماء .

