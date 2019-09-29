أخبار مصر | مصر للطيران تزيد رحلاتها لطوكيو اعتباراً من ديسمبر القادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر للطيران تزيد رحلاتها لطوكيو اعتباراً من ديسمبر القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت مصر للطيران زيادة تشغيل خط طوكيو لمصرللطيران، اعتبارًا من ٢٥ ديسمبرالقادم، لتصبح ٣ رحلات أسبوعيًا بدلا من رحلتين وذلك في احتفالية اقامها مكتب مصر للطيران بطوكيو برئاسه محمد فرحات مدير مكتب طوكيو مع كبري الشركات السياحية.

وحضر الحفل السفير أيمن كامل سفير مصر باليابان، وممثلين عن المجلس اليابانى، بالإضافة إلى ممثلين عن وسائل الإعلام لتغطية الحدث، وخلال الحفل تم استعراض خطة تطوير الخطوط بهدف تقديم خدمة أفضل لعملاء الشركة الوطنية مصرللطيران، يأتي ذلك من منطلق الحرص على التواجد في السوق الياباني فضلًا عن أهمية رحلات طوكيو في تغذية خطوط مصر للطيران بالمسافرين عبر القاهرة إلى أوروبا وأفريقيا وخطوط ما بعد القاهرة.

وخلال الحفل تم عرض نبذة عن تاريخ شركة مصر للطيران، حيث أنها من أوائل الشركات العربيه والإفريقية التى بدأت بتشغيل خط طوكيو منذ عام ١٩٦٢، مما ساهم فى ربط حضارة الدولتين المصرية واليابانية على مدار ٥٧ عام، ومن المعروف أن شركة مصرللطيران أحد الأعضاء فى الشبكة العالمية الرائدة لشركات الطيران والمعروفه باسم "تحالف ستار"، والتى تتميز دائما باختيار وانتقاء الشركات ذات الجودة العالية فى صناعة الطيران فيما يتعلق بخدمة العملاء، وتوفير سفر مريح وملائم دائمًا للمسافرين.