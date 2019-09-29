أخبار مصر | تعرف على وصية الأمير يوسف كمال بخصوص 500 قطعة أثرية كان يمتلكها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على وصية الأمير يوسف كمال بخصوص 500 قطعة أثرية كان يمتلكها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس وعد أبو العلا مدير قطاع المشروعات بوزارة الأثار، إن قصر الأمير يوسف كمال يضم أكثر من 500 قطعة أثرية، قام الأمير بشرائها من لندن وبلجيكا غيرها من البلاد الأوروبية.

جاء ذلك على هامش افتتاح قصر الأمير يوسف كمال في نجع حمادي بمحافظة قنا منذ قليل حيث شهد الافتتاح الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار.

وكانت وصية الأمير أن يتم عرض مجموعته الأثرية في المتحف الإسلامي، ومنها حجرة نومه وأدوات للمائدة ومجموعة من الأطباق الخزفية والشوك والملاعق والسكاكين وغيرها من التحف.

وأضاف أبو العلا أن القصر يتميز بطرازه الإسلامي المستحدث متخذاً أسلوب بناء الواجهات بالطوب المنجور ذو التبادل اللوني كما في صعيد مصر ومدينة رشيد، وتم إعادة استغلال عناصر معمارية مستجلبة من عمائر سابقة مملوكية وعثمانية من الرخام والقاشاني والخشب ذو الزخارف النباتية والهندسية والكتابية بل منها نصوص تأسيسية وألقاب لأمراء مماليك بتجميع تلك العناصر في تصميم جديد مراعياً الطراز الفني العام.

حصلت بوابة الخليج 365 الإلكترونية على تفاصيل أعمال الترميم التي انتهت بقصر الأمير يوسف كمال في نجع حمادي بمحافظة قنا والتي تكلفت 10 ملايين جنيه، حيث تستعد وزارة الآثار لافتتاحه بعد ساعات والتي تمت على مراحل كشفها للفجر مصدر من داخل وزارة الآثار.

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المرحلة الأولى تقوية الزخارف

وقال المصدر إن أعمال الترميم الدقيق في القصر شملت الأسقف حيث تمت تقوية القشور المزخرفة وتثبيتها باستخدام محلول من البريمال مع الماء بنسبة 4% مع التثبيت الحرارى فى بعض الأجزاء الضعيفة واستخدام الـ spatula الديجيتال.

المرحلة الثانية إظهار الزخارف

وأكمل أنه تم إظهار الزخارف وتنظيفها باستخدام محلول من الـ Di methyl formamide مع الـ toloen بنسبة 1داى ميثيل إلى 2 طولوين باستخدام الاستيكات والقطن والضغط برفق لتنظيف وإظهار الزخارف المطموسة

المرحلة الثالثة استكمال المفقود

وأشار المصدر إلى أن الأجزاء المفقودة تمت استكمالها باستخدام نشارة الخشب الناعمة مع الغراء ووضعها في الأماكن المفقودة باستخدام الفرر والأدوات المعدة لذلك، وكان من الممكن استخدام مواد صناعية مثل الميكروبالون ولكن فضلنا استخدام النشارة لان المايكرو بالون هش وضعيف

المرحلة الرابعة أعمال الرتوش

وفى النهاية تمت أعمال الرتوش باستخدام ماء اللون فى بعض المناطق المفقودة بعد استكمالها، وأكد المصدر أن عمليات الترميم تمت وفق أحدث المعايير العالمية.

الحديقة وتجهيزات الزيارة

وأوضح المصدر أن أعمال الترميم شملت أعمال الترميم التدعيم الإنشائي وتطوير مباني ومنشآت القصر والموقع العام له، وتم عمل ممرات داخل الحديقة والقصر، لتسهيل الزيارات والحفاظ عليه