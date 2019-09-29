أخبار مصر | وزيرة التخطيط والأمين العام للآثار يفتتحان قصر الأمير يوسف كمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التخطيط والأمين العام للآثار يفتتحان قصر الأمير يوسف كمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار ومحافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، قصر الأمير يوسف كمال بنجع حمادي، بعد انتهاء أعمال ترميمه

مجموعة الأمير يوسف كمال باشا

وأوضح وزيري أن مشروع ترميم مجموعة الأمير يوسف باشا كمال تم بتمويل من وزارة الأثار بمبلغ 31 مليون جنيه، ساهمت فيها وزارة التخطيط بمبلغ 7 مليون جنيه.

أعمال الترميم

تضمنت أعمال الترميم مبنى السلاملك، والمبنى الإداري الحديث ومبنى قاعة الطعام، ومبنى المطبخ والمخزن، ومبنى سكن ناظر الأمير يوسف كمال، ومبنى مكتب تفتيش دائرة الأمير يوسف كمال "الإصلاح الزراعي" ومبنى الحرملك، والموقع العام والأسوار وغرف الأمن والخزانات والفسقية.

وأضاف وزيري، أن أعمال الترميم بالمجموعة شملت ترميم و رفع كفاءة العناصر المعمارية و تدعيمها بالاضافة الي رفع الرديم بالحديقة، وإزالة التعديات الحديثة، وتنظيف وترميم الواجهات ومعالجة الطوب الآجر وتقويته وعزله، وتعقيم الأسقف الخشبية، وتركيب نظام إضاءة حديثة وشبكة إطفاء آلي ضد الحريق وكاميرات للمراقبة في كافة أنحاء القصر.

وقصر الأمير يوسف كمال يعتبر أحد التحف الأثرية التي ترمها لنا عصر أسرة محمد علي بما يضمه من مقتنيات ومشغولات سواء خشبية أو زجاجية أو معدنية، فالقصر على سبيل المثال يضم محرابين غاية في الروعة، وهما خشب مذهب، وكذلك أسقف القصر تعتبر تحفة فنية بزخافها النباتية والهندسية والكتابية.

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ويطل قصر الأمير يوسف كمال على النيل بطراز معماري متفرد غير مكرر بين قصور الأسرة العلوية، وسيصبح بعد افتتاحه غدًا بحضور وزير الآثار أحد معالم الجذب السياحي لمحافظة قنا.

مهندس القصر أنطونيو لاشياك

ولو تخدثنا عن تاريخ القصر فهو مملوك للأمير يوسف كمال أحد أعضاء الأسرة العلوية، وبدأ البناء عام 1908 واستمر لمدة 13 عاما، وأشرف على كل مراحل البناء المهندس أنطونيو لاشياك والملقب بمهندس السرايات الخديوية حينها، وفي عام 1988 صدر قرار بتسجيل القصر في عداد الآثار الإسلامية.

القصر ذو طابع إسلامي

مساحتة القصر الأصلية 10 أفدنة، ولكن بمرور الزمن اقتطعت منه مساحات لصالح عدد من الجهات الحكومية، منا أبدل في ملامحه المعمارية والتاريخية، ويضم القصر مبنى استقبال امعروف بالسلاملك، ومبنى إقامة المعروف بالحرملك.

ويضم القصر عدد كبير من الحجرات منها حجرة للطعام ومطبخ وحجرات